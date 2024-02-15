Agrotech doğal gıda pazarında Hünnap ile adını duyuracak

Geçtiğimiz yıl tamamladığı halka arz sürecinin ardından 2024 yılının ilk ayını sözleşmeli tarım anlaşmaları ve yeni iş birlikleriyle tamamlayan Agrotech, portföyünün tamamı doğal gıda ürünlerinden oluşan Hünnap markasıyla, 1 milyar TL’lik ürün alım sözleşmesi imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında yapılacak üretimde Agrotech’in gerekli hammadde tedarikini sağlarken; üretilecek ürünlerin sadece yurt içinde değil aynı zamanda 169 ülkede satışa sunulacağı kaydedildi.

Hünnap markası tarafından üretilen Türkiye’nin ilk ve tek keçi sütlü bebek bisküvisi ve maması başta olmak üzere, 300’ü aşkın doğal atıştırmalık ve supplement ürünler de dahil olmak üzere yüzde 100 yerli sermayeyle üretim gerçekleştirileceğini belirten Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, “Topraktan sofraya stratejimiz hız kesmeden devam ediyor. Salça, ketçap, mayonez ve sos çeşitlerine ilaveten 300’ü aşkın doğal atıştırmalık ve supplementleri kapsayan, Hünnap markasıyla yaptığımız bu anlaşma, ülkemizde büyük bir gururla gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli üretimde yeni bir kapı açacak ve 169 ülkeye yapacağımız ihracatla ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayacak. Markanın gelişmiş pazarlama ağı, Agrotech’in üretim gücüyle birleştiğinde güvenilir gıda ürünleri dünyanın farklı bölgelerinde çok daha fazla kişiye ulaşmış olacak. Agrotech, Türk halkına katkısız gıda sunarak sağlıklı gelecek nesillerin de teminatı olmayı sürdürecek” diye konuştu.

ANLAŞMADAN 15 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR

Güçlü dağıtım kanallarının da etkisiyle söz konusu anlaşmadan 15 milyar TL değerinde gelir beklediklerini de ifade eden Demiröz, “Son dönemde yapmış olduğumuz sözleşmeli tarım anlaşmaları, yurt dışında hayata geçirdiğimiz iş birlikleri ve 11 bin metrekarelik antrepo yatırımımız Agrotech markasını güçlendirmeye devam ediyor. MSCI Global Small Cap Türkiye Endeksi'ne giren şirketlerden biri olduk. Çalışan çiftçimize ve Borsa İstanbul’daki yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutmak için çok çalışıyoruz. Bir tarım ve teknoloji şirketi olarak, Hünnap markasıyla hayata geçirdiğimiz bu anlaşmanın, yerli ve milli üretim konusunda kararlılığımızı ortaya koyarken; 169 ülkede ‘made in Türkiye’ algısını da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.

KEÇİ SÜTÜNDEN ÜRETİLEN İLK BEBEK BİSKÜVİSİ

6 farklı kategoride üretim yapan Hünnap, Türkiye’de ilk kez keçi sütünden bebek bisküvisi üretimini gerçekleştirdi. Şirket, katkı maddesi içermeyen ve yüksek miktarda meyve özü ile üretilen keçiboynuzu özünün yanı sıra, keçiboynuzu unu, karadut şurubu, propolis, doğal yağlar, karışık bitki çayları ve takviye edici gıdalar da üretiyor