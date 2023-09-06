Ağu otu göğüs ağrısına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ağrılara iyi gelen ağu otunun faydaları dikkat çekti.

Ağu otu; Göğüs ağrısına, öksürüğe, idrar söktürmeye faydalıdır.

GÖĞÜS AĞRISI NEDEN OLUR?

Göğüs ağrısı, olası bir kalp krizinin göstergesidir, ancak başka bir durumun veya sorunun belirtisi de olabilir. Bununla birlikte göğüs ağrısı şikâyeti varlığında öncelikle mutlaka kalp sorunları ekarte edilmelidir. Göğüs ağrısının diğer nedenleri arasında akciğer sorunları, hazımsızlık, reflü, kas gerginliği, göğüs kemiğine yakın kaburga eklemlerinde iltihaplanma sayılabilir.

Birçok farklı problem göğüs ağrısına neden olabilir. Hayatı tehdit edici önemli nedenler kalp veya akciğerler sorunlarını içerir. Göğüs ağrısı ciddi bir sağlık sorununu gösterebildiğinden acil tıbbi yardım almak çok önemlidir. Göğüs ağrısı, insanların acil servise gitmesinin en yaygın nedenlerinden birisidir.

AĞU OTU NASIL KULLANILIR?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Ağu otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır.

Uzmanlar dışında Ağu otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır. Kullanımı durumunda öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor. Nasıl kullanılacağı hakkında merak ettiklerinizi, bitki uzmanlarına sorabilir detayları onlardan öğrenebilirsiniz.