Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 74,67'yle şans oyunları oldu. En yüksek düşüş ise patateste görüldü.

Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

TÜİK rakamlarına göre ağustos ayında enflasyon yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. Ağustos enflasyonunun belli olmasının ardından zam şampiyonu ve fiyatı en çok düşen ürün belli oldu.

Şans oyunları yüzde 74,67'yle fiyatı artışında ilk sırada yer aldı. Bunun yüzde 53,35 ile taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 42,44 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 36,57 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 26,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 21,31 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 18,45 ile ekmek yer aldı.

PATATESİN FİYATI DÜŞMÜŞ

Geçen ay fiyat düşüşü yüzde 2,72 ile patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Fiyatı en az artan ürünler ise yüzde 0,51 ile kuzu eti, yüzde 1,11 ile dana eti, yüzde 1,15 ile kuru sebze, yüzde 1,75 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 1,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) oldu.

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