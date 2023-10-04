Ağzı kulaklarına varmak ne anlama gelir?

Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı nedir? Ağzı kulaklarına varmak sözüyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı…

Ağzı kulaklarına varmak ne anlama gelir?

Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı: Çok sevinmek, sevindiği her hâlinden belli olmak.

Ağzı kulaklarına varmak deyimi, birinin olay ve ya aldığı bir haber sonrasında çok sevinmesi anlamına gelmektedir. Özlenen birine kavuşmak, müjdeli bir haber almak ve uzun zamandır beklenen bir müjdeye kavuşmak da ağzı kulaklarına varmak deyimi ile anlatılabilir. Ağzı kulaklarına varmak deyimi en çok kullanılan deyimlerden bir tanesidir.

Halk arasında bilinen bu deyim beklenmeyen bir olay karşısında çok sevinmek anlamı taşır. Mutsuz olduğu bir zamanda gelen bir habere çok sevinmek anlamında da kullanılabilir. Ağzı kulaklarına varmak deyimi çok mutlu anları pekiştirmek ile ilgili olarak kullanılmaktadır.

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