Acısını çekmek deyimi ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız acısını çekmek deyiminin anlamı: Yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntüyü yaşamak.

Örnek cümleler: Kestiğim o ağacın hâlâ acısını çekiyorum.

Ona haksızlık etmiştim, hâlâ acısını çekiyorum.