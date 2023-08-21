Acısını çekmek deyimi ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız acısını çekmek deyiminin anlamı: Yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntüyü yaşamak.
Örnek cümleler: Kestiğim o ağacın hâlâ acısını çekiyorum.
Ona haksızlık etmiştim, hâlâ acısını çekiyorum.
Acısını çekmek deyiminin anlamı nedir? İşte yanıtı…
Günlük hayatta sıkça kullandığımız acısını çekmek deyiminin anlamı: Yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntüyü yaşamak.
Örnek cümleler: Kestiğim o ağacın hâlâ acısını çekiyorum.
Ona haksızlık etmiştim, hâlâ acısını çekiyorum.