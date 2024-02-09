Ahmet Çakar dondu kaldı. Sinan Engin'in sözleri sonrası stüdyoda ölüm sessizliği

Futbol yorumları dışında da sık sık gündeme gelen Beyaz Futbol programında bu kez Sinan Engin bombayı patlattı.

Zaman zaman şakalarıyla programa renk katan yorumcu Sinan Engin’in fıkrasını stüdyoda kimse anlamayınca ilginç anlar yaşandı.

Sinan Engin, “Bir fıkra anlatayım mı” diyerek söze girdi.

Programın moderatörü Ertem Şener de "Buyrun Sinan Abi" diyerek sözü Engin’e verdi:

Sinan Engin, “Dünyanın en komik fıkrası: İki tane kadın hiç konuşmadan duruyormuş” dedi.

Kimseden ses çıkmayınca Sinan Engin açıklama yapmak zorunda kaldı:

İki kadın hiç konuşmadan duru mu?

Benim esprilerim ince. IQ’su yüksek benim anlattığım fıkraların.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.