Okan Buruk'un takımda istemediği futbolcu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'un takımda istemediği futbolcu ortaya çıktı

Suudi Arabistan basını flaş bir iddia ortaya attı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Ziyech'i istemediği ve ona güvenmediğini öne sürdü.

Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'den kiralanan ve sonrasında bonservisi bedelsiz olarak alınan Hakim Ziyech’in Galatasaray’daki geleceği hala belirsizliğini koruyor. Faslı futbolcunun Suudi Arabistan kulüpleriyle görüştüğü ve Galatasaray yönetiminin belirli bir bonservis bedeli karşılığında transfere onay verebileceği öne sürüldü.

Ziyech'in Konyaspor maçında sahada olmaması, Suudi basınında geniş yer buldu. Teknik direktör Okan Buruk ile Ziyech arasında bir anlaşmazlık olduğu ve Buruk'un bu yüzden böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.

Infosports adlı haber sitesinde, "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech’i Konyaspor karşısında oynatmadı. Bu tercih, oyuncuyu takımdan ayrılmaya yönlendirmek amacı taşıyor. Zorlu maçta ona güvenmemeyi seçti" şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Suudi basını, bu durumun Ziyech’in takımdan ayrılma ihtimalinin arttığını ve bir sonraki durağının Suudi Arabistan olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan, Achtari24 sitesi ise Buruk ve Ziyech arasında yaşanan bu gelişmeleri farklı bir açıdan ele aldı. Buruk'un Ziyech’i oynatmama kararının, oyuncunun Suudi Arabistan'dan aldığı teklifler ile değil, Barış Alper Yılmaz'ın performansı ile ilgili olabileceğini belirtti. Haberde, "Ziyech'in oynamaması, Suudi Arabistan’dan gelen teklifler ile mi ilgili? Yoksa Buruk, sağ kanatta başarılı performansı ile dikkat çeken Barış Alper’i mi tercih etti? Maçta ikinci golü atan Yılmaz'ın gösterdiği performans, bu seçeneğin daha olası olduğunu gösteriyor" denildi.

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