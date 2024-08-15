Mourinho istedi Ali Koç işe koyuldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e elenerek Devler Ligi'ne veda ederken, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Kanarya'da gözler, transfere çevrildi.

MOURINHO'DAN KOVACIC TALEBİ

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası orta saha eksikliği dikkat çekerken, Manchester City forması giyen Hırvat futbolcu Mateo Kovacic yeniden gündeme geldi.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Jose Mourinho, yönetim ile yaptığı özel görüşmede Kovacic'in transfer edilmesi halinde takımın çok güçleneceğini ifade etti.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Mateo Kovacic için Manchester City'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kurmayların önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek City ile masaya oturması bekleniyor.

Mateo Kovacic'in Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.