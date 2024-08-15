Mourinho istedi Ali Koç işe koyuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho istedi Ali Koç işe koyuldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Teknik direktör Jose Mourinho, Başkan Ali Koç'tan Kovacic'i istemesi sonrası gözler yeniden Hırvat futbolcuya çevrildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e elenerek Devler Ligi'ne veda ederken, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Kanarya'da gözler, transfere çevrildi.

MOURINHO'DAN KOVACIC TALEBİ
Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası orta saha eksikliği dikkat çekerken, Manchester City forması giyen Hırvat futbolcu Mateo Kovacic yeniden gündeme geldi.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ
Jose Mourinho, yönetim ile yaptığı özel görüşmede Kovacic'in transfer edilmesi halinde takımın çok güçleneceğini ifade etti.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Mateo Kovacic için Manchester City'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kurmayların önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek City ile masaya oturması bekleniyor.

Mateo Kovacic'in Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

a66c8b6d0f1c47909d75f9c14b59a85a.jpg

manchester-city-v-newcastle-united-premier-league-2-1-1.jpg

gettyimages-1288460220-scaled.webp

İlgili Haberler
Olağanüstü goller. Daha iyisi atılmadı
2. hafta hakemleri açıklandı
2. hafta hakemleri açıklandı
Cengiz Ünder harıl harıl kulüp arıyor
Bugün kimin maçı var? 15 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Son Haberler
Olağanüstü goller. Daha iyisi atılmadı Spor
Olağanüstü goller. Daha iyisi atılmadı
The Gentleman onayı kaptı Kültür Sanat
The Gentleman onayı kaptı
Apple NFT özelliğini kullanıma açıyor Teknoloji
Apple NFT özelliğini kullanıma açıyor
Klimalara dikkat! Serinlemek isterken evi yakıyordu Yerel Haberler
Klimalara dikkat! Serinlemek isterken evi yakıyordu
Windows 11'de BitLocker aktif hale geliyor Teknoloji
Windows 11'de BitLocker aktif hale geliyor
2. hafta hakemleri açıklandı Spor
2. hafta hakemleri açıklandı
Bir ilde denize girmek yasaklandı Gündem
Bir ilde denize girmek yasaklandı