Fatih Altaylı'dan Ahmet Çakar'a ağır suçlamalar. Aralarındaki görüşmeyi yıllar sonra açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray kongre üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'a tepki gösterdi.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Altaylı yaptığı paylaşımda, “Ahmet Çakar bey sizi dava ettiğim zaman arayıp davayı geri çekmemi rica ediyorsunuz. Ben de sizi kırmıyorum ama şimdi yine 5 yıl önce Dursun Özbek’in ilk döneminde söylediğim sözleri sanki yeni söylemişim gibi ve içine Erdem Timur u da katarak anlatıyor açıkça yalan söylüyorsunuz. Ayıp değil mi” ifadelerini kullandı.

"BENİM ÜZERİMDEN HALLETMEYE KALKIŞMASIN"

Fatih Altaylı daha sonra Youtube kanalından yaptığı açıklamada ise “3 reyting alacağım biraz popülerite sağlayacağım diye Fenerbahçeli birileriyle biraz iletişim kuracağım diye çünkü Fenerbahçelilerle arasında biraz sorun vardı. Onu benim üzerimden halletmeye kalkışmasın” dedi

"FATİH ALTAYLI'YA AÇIKLAMANIZ OLACAK MI"

Ahmet Çakar Fatih Altaylı için "Dursun Özbek ve Erden Timur, Fatih Altaylı sizin için rüşvetçi diyor. Sizin için kulübün parasını gazetecilere yediriyor diyen Fatih Altaylı’ya açıklamanız olacak mı? Gıkınız çıkmıyor” demişti.

UZLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Altaylı, bir televizyon programının canlı yayınında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü futbol yorumcusu Çakar’a 50 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, tarafların aralarında uzlaşma sağlaması üzerine davayı düşürmüştü. Mahkeme, davalı Çakar'ın tazminat ödemesini reddederken davalı televizyon kanalının davacı Altaylı'ya 3 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar vermişti.