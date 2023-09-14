Fatih Altaylı'nın sözleri, voleybolculara 'Baldırı bacağı açık günahtır' diyen diyanetçinin midesine taş gibi oturacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Filenin Sultanlarını hedef alan Diyanet görevlisi Adnan Üstün'ü yerin dibine soktu! Altaylı "Benim vergilerimden geçen her kuruş haram olsun. Boğazında kalsın. Boğanzında takılmazsa kıçında takılsın" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'nın sözleri, voleybolculara 'Baldırı bacağı açık günahtır' diyen diyanetçinin midesine taş gibi oturacak

Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Adnan Üstün'ün 2022 yılına ait videosunda kullandığı "Bacağı baldırı açık, 18-20 yaşlarındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde seyrettirip, batının kültürüyle giydirip, milli takım diyeceksin, bilmem nerenin sultanı diyeceksin. Ayıptır, günahtır" sözleri üzerine çileden çıktı.

"BOĞAZINDA KALSIN"

Sosyal medyadan yayın yapan Altaylı, Adnan Üstün için şu sözleri kulland:

Bu düşünce tarzına sahip kişilerin... Adını bilmiyorum, bilmek öğrenmek de istemiyorum. Ben her sene bir dünya vergi veriyorum. Benim vergilerimden bu gibi insanların gırtlağından geçen bir kuruş varsa haram olsun. Boğazında takılmazsa kıçında takılsın. Çıkaramasın onu. Haram yediğini çıkaramasın. Bunlar insan değildir.

"BUNLAR MANYAK"

Niye insan değiller? Babacığım, sen kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara, 11-12 yaşında evlendirilen çocuklara ağzını açıp tek kelime ettin mi? Onlar çok normal, voleybolcu kızların kıyafeti çok acayip. Bakma lan, bakmayın şerefsizler. Bu sporcuya bakarken ben bir şey hissetmiyorum. Niye hissedeyim? Ama bunlar hissediyor. Bunlar manyak.

UMUL VE BAYARAL'A DA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Altaylı, Saffet Umul ve Murat Bayaral'ın 2017'deki 'sakalsız erkek' muhabbetine de değindi:

"Ya bırak voleybolcuyu, 'sakalsız erkek şehvet uyandırır' diyorlar. Sakalını kessen sen bunların hedefisin. Sakalsız erkekten hallenen bir sapık başkasına ne yapmaz? O yüzden tehlikeli. Çoluğunuzu çocuğunuzu bunların kurslarına falan yollamayın. Çünkü sakalı çıkmamış sonuç bunlar için hedef, hallenir. Bunlar bunu çok rahat bir şekilde söylüyorlar.

Herif diyor ki erkeğin elini uzun süre tutmak şehvet uyandırır diyorlar. Bu nasıl bir şeydir? Bunların voleybol, basketbol veya başka bir spora normal bakmaları mümkün değil. Bunlar bulsalar seni beni götürecekler. Allahtan sakalım var, senin de var. Ben bunların binasına girmeye korkarım."

2017'de çekilen ve son günlerde sosyal medyada yeniden dolaşıma giren videoda Umul, Bayaral'ın "Hanımı izin vermediği için tıraş olması caiz mi?" sorusunu şöyle yanıtlıyordu:

"Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek, kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Kadından ayıran iki uzvundan biri sakaldır zaten. İleride bir adam gördünüz, uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Şimdi, bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin. Ne gerek var insanları meşgul ediyorsun."

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