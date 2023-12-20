Bursaspor Diyarbekirspor maçında ortalık savaş alanına döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. Hafta mücadelesinde Bursaspor evinde Diyarbekir Spor ile karşı karşıya geldi.
Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 25 ve 82. Dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 89. Dakikası oynandığı sırada futbolcular arasında yaşanan ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.
Çıkan kavga sonrası maçın hakemi Burak Taşkınsoy, Bursasporlu futbolcu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Kavganın iyice büyümesi sonrası Bursasporlu taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Stadyumda bulunan polis ekipleri ise taraftarların sahaya girmemesi için önlem aldı.
Yaşanan olaylar sonrası hakem Burak Taşkınsoy iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Oyuncuların sahadan ayrılmasından sonra devam eden maç kısa süre sonra bitti.
Mücadelenin ardından Diyarbekirspor heyeti polis eşliğinde soyunma odasına gitti.