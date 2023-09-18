Ahmet Çakar Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını iddia etti: Faul falan veremezsin

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Bordo-mavili ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.

Karşılaşma 2-0 devam ederken Beşiktaş, Omar Colley ile topu ağlara gönderdi ancak hakem gol öncesi Colley'in Eren Elmalı'ya faul yaptığını ifade ederek golü iptal etti.

Mücadele sonrası Beyaz TV'de programda pozisyonu yorumlayan Ahmet Çakar, hakem Volkan Bayarslan'ın kural hatası yaptığını öne sürdü.

Ahmet Çakar yorumunda, ''Biz yer tutmadayız. Yer tutma esnasında o onun boğazını sıkıyor, o onu çekiyor. Yere düşüyorlar. Daha top oyuna girmemiş. Top oyuna girdiğinde, oyuncular birbirinden ayrılmış, biri yerde biri havada.

Havadaki olan Beşiktaşlı gidiyor, topu alıyor golü yapıyor. Hakem faul diyor. Olabilir, hakem şunu diyebilir. Ben top oyuna girdikten sonra faul yapıldığını zannettim. Bu olabilir. Maradona elle gol atıyor. Hakem diyor ki ben elle değil kafayla vurdu diye gördüm. Buna hakem hatası denir.

Lakin burada VAR olduğu için, VAR diyecek ki. İşte bunlarda kuralları veriyorlar. Kardeşim, bir gelsene. Tamam itişmeler, kakışmalar, çekmeler, boğazlamalar var. Ama top oyuna girmemiş. Bak. Top oyuna girdiği andan itibaren hiç bir temas yok. Ver kararı. Top oyuna girmediği için top oyunda değil demektir. O zaman da faul falan veremezsin.'' ifadelerini kullandı.