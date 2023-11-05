Ahmet Çakar: Zorbay Küçük yatsın kalksın Trabzonspor'a dua etsin

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla ilgili yazısında hakem Zorbay Küçük'ü eleştirdi.

Ahmet Çakar'ın bugünkü Sabah'ta yer alan yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Trabzonspor hakeme rağmen, her türlü rezilliğe rağmen şampiyon adayı Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Aslında Trabzonspor çok mu iyi oynadı? Hayır! İyi kapandılar, iyi mücadele ettiler ama bu galibiyetin asıl nedeni, Fenerbahçe'nin sezon başından beri görmeye alıştığımız hücum etkinliğinin yerlerde sürünmesi ve takım savunmasının paramparça olmasıdır.

- Maça damga vuran isim hakem Zorbay Küçük oldu. Bana göre kritik kararlarının çoğu yanlış. Mesela Onuachu'nun iptal ettiği golünü, ben veririm. İtmeler, çekmeler her kornerde var. Zorbay'a sormak lazım, Onuachu çektiği için golü iptal ediyorsan ceza alanı içinde rakibin formasını çekip çıplak vücudun görünmesine neden olan Tadic'e yapılan harekette neden penaltı vermedin? Tadic'in formadan çekmesi faul değilse Onuachu'nunki niye faul? Çifte standardın vücut bulmuş hali.

- Trabzonspor, son dakikalarda bir gol attı. Neymiş efendim, top kopma esnasında bir faul yapılmış. Bu tür itmeler, kakmalarda VAR müdahale etmez. Ayrıca Osayi kendini atıyor, hakemi aldatıyor. İkinci karttan atılmalı.

- Sonuçta hakem Zorbay Küçük, yatsın kalksın Trabzonspor'un kazandığına dua etsin. Ama görünen o ki Türk hakemliği bitmiş, iflas etmiş durumda.