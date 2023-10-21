Ahmet Çakar'dan bomba Ali Koç ve Lale Orta iddiası. Şerefim üzerine ant içiyorum diyerek açıkladı

Ahmet Çakar katıldığı Youtube programında Lale Orta'nın VAR kayıtlarını Ali Koç'a gönderdiği iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar'dan bomba Ali Koç ve Lale Orta iddiası. Şerefim üzerine ant içiyorum diyerek açıkladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar Erden Timur’un ortaya attığı Lale Orta’nın VAR kayıtlarını Ali Koç’a gönderdiği iddiası hakkında konuştu.

"VAR KAYITLARINI GÖNDERMİŞ"
Ahmet Çakar BTV Youtube kanalında yaptığı açıklamada önceki dönem MHK Başkanı Lale Orta'nın bazı maçlara ilişkin VAR kayıtlarını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini ifade etti. Ahmet Çakar, "Doğruyu söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içiyorum. Lale Orta, Ali Koç’a VAR kayıtlarını göndermiş.” dedi.

"MERT HAKAN'IN POZİSYONUNU GÖNDERDİ"
Erden Timur daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi! Bunun kaydı var! Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin." demişti.

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