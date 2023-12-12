Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu'na: Bacak kadar boyun var türlü türlü huyun var

Ahmet Çakar, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu'na: Bacak kadar boyun var türlü türlü huyun var

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından konuşan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, olaylanı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun başlattığını ileri sürdü.

Çakar, şunları söyledi:

"Bu olayları başlatan, kışkırtan sensin Emre Belözoğlu. Bacak kadar boyun var türlü türlü huyun var. Maçı 90 dakika izlemedim ama son düdükten sonra yaşananları izledim.

Bu saatten sonra Ankaragücü teknik direktörlük görevinden istifa etmen gerekiyor. Bir dakika daha o koltukta oturma sakın. Tez vakitte istifa et.

Bana bak Emre efendi! Yüksek para verip faizle tokatlanma hırsını hakemlerden çıkaramazsın. Eski bir hakem olarak buna müsade etmem."

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