TFF ve MHK'de de panik başladı. Erman Toroğlu önde Ahmet Çakar arkada 2 gizemli paylaşım yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
TFF ve MHK'de de panik başladı. Erman Toroğlu önde Ahmet Çakar arkada 2 gizemli paylaşım yaptı
Herkes bu mesajı çözmeye çalışıyor. Ahmet Çakar'ın gece yarısı yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ahmet Çakar'ın dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündemden düşmüyor.

Kendisi gibi hakem yorumcusu olan Erman Toroğlu ile adliyede mahkeme çıkışında bir fotoğrafını tweet atan Ahmet Çakar paylaşımda "Haydi Abbas, vakit tamam; Akşam diyordun işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı; Dinsin artık bu kalb ağrısı" ifadelerini kullandı.

Çakar'ın bu paylaşımı 1 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

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Ahmet Çakar bu tweetinden 6 dakika önce de Sessiz Gemi şarkısının sözlerini paylaştı:

Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,

Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Ünlü yorumcunun arka arkaya attığı 2 tweet sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Birçok kullanıcı Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'nun TFF ve MHK'nin başına geçebileceğinin sinyallerini verdiğini belirtti.

Çakar'ın 2. paylaşımı da 1 milyona yakın etkileşim aldı.

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