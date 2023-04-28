Ahmet Davutoğlu halasının videosunu paylaştı. Hesabını soracağım!

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, halasının videosunu paylaşarak sözlerinin çarpıtıldığını açıkladı. Davutoğlu; "Bir yayındaki sözlerimi çarpıtıp kara propaganda ve yalan haber yaparak, doksanına merdiven dayamış mübarek bir Anadolu anasını üzenlere yazıklar olsun. Bunun hesabını mutlaka soracağım" dedi.

Ahmet Davutoğlu halasının videosunu paylaştı. Hesabını soracağım!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı programda halasının bile kendisine oy vermeyeceğini aktardı.

Davutoğlu, "Biraz önce 90 yaşında halam var, onun oğlunu ziyaret ettim. Halam, "Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?" demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının halam gibi tepki verdiğini görüyorum." dedi.

YANDAŞ MEDYA ÇARPITTI

Yeni Şafak ise bugünkü haberinde "Davutoğlu'nun CHP'ye oy vermeye ikna edemediği halası Nilüfer Özlen, seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek. Özlen'in yakın çevresine, mutlaka sandığa gideceğini söylediği öğrenilirken, yaşlı kadının komşularına "Ahmet, artık CHP'yle birlikte. Ben, CHP'ye oy vermem, Erdoğan'a oy vereceğim" dediği belirtiliyor. Davutoğlu, Konya'da yaşayan 90 yaşındaki halasından gazetecilere konuşmamasını istemiş." ifadelerine yer verildi.

DAVUTOĞLU: HESABINI SORACAĞIM

Sözlerinin çarpıtıldığını kaydeden Ahmet Davutoğlu, halasının videosunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir yayındaki sözlerimi çarpıtıp kara propaganda ve yalan haber yaparak, doksanına merdiven dayamış mübarek bir Anadolu anasını üzenlere yazıklar olsun! Bunun hesabını mutlaka soracağım!"

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