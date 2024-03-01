Ahmet Ercan'dan Naci Görür'ün o sözlerine tepki

Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında da “Türkiye’nin herhangi bir yerinde her an 7 ve üzeri deprem olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Görür, Büyük İstanbul depremi için de “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” açıklamasını yapmış ve "Depremin eli kulağında" olduğunu vurgulamıştı.

Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Kurum’un kendisine danışmanlık teklif ettiğini de belirten Görür, “Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer” demişti.

"OY DEVŞİRİYORLAR"

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Görür ve başlıca diğer deprem uzmanlarının İstanbul’la ilgili değerlendirmelerini eleştirdi. Ercan, eleştirisinde “İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen” sözlerini sarf etti.

Ercan'a göre İstanbul'da 2045'ten önce deprem olmayacak.