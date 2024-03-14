Naci Görür İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı. Canlı yayında duyurdu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber’in canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da beklenen deprem hakkında konuşan Görür, depreme dirençli bir şehrin inşa edilmesi gerektiğini söyleyerek, İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olabileceğini söyledi.

“İSTANBUL’U SADE YAPI STOKUYLA DEPREME HAZIRLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

İstanbul’un neresinin zafiyet içerisinde olacağını, zayıf karnımızın neler olduğunu, hangi bölgeler olduğunun bilindiğini söyleyen Görür, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı umarım ki, kenti depreme hazırlamak için gerekenleri yapacaktır. Bu gerekenlerin arasında da kentin, bileşenleri vardır. Kent depreme rastgele hazırlanmaz. Bugünkü siyasilerin, önemli bir kısmının düşündüğü gibi İstanbul’u depreme hazırlamak deyince, hemen akıllarına yapı stoku geliyor. Yapı stokunun gelmesinin de nedenleri var. İnşaat, güzel binalar yapılıyor. Halk memnun, müteahhit memnun, belediye başkanı memnun. Elbette güzel, kentin yapı stokunu yenilemek deprem için de iyidir. Zararı azaltır. Ama İstanbul’u sade yapı stokuyla depreme hazırlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“NACİ GÖRÜR: İKTİDAR VE MUHALEFET, DANIŞMANLIK VE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI TEKLİF ETTİ”

İktidarın ve muhalefetin kendisine teklif yaptığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, “Benimle hemen hemen bütün belediye başkanı adayları görüştüler. Muhalefet, ana muhalefet ve iktidar partisinde olanlar da dahil. Kimi danışmanlık, kimi birlikte çalışmayı teklif etti. Ben bir bilim adamıyım. Dolayısıyla siyaset üstü kalma gibi bir zorunluluğum var. Benim sesimin herkese ulaşması lazım” ifadelerini kullandı.

“EVLERİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN EKONOMİK DESTEK YAPACAĞIM DİYENE OY VERİRİM”

Katıldığı programda “Hangi belediye başkanına oy vereceksiniz” sorusuna cevap veren Görür,” “Evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması noktasında ‘ekonomik olarak destek yapacağım’ derse ben de oyumu kim olursa olsun veririm” ifadelerini kullandı.