Ahmet Hakan oportünist sanatçıları buldu peşini bırakmıyor. Gören de kendisini Atatürkçü sanacak

ABD’deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi'nin (ANCA) baskıları neticesinde Disney'in yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisi gündemden düşmüyor.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü yazısında Disney Plus’ın çektiği Atatürk dizisini yayınlamama kararı almasına tepki göstermeyen ünlülere yüklendi.

Hakan, bugünkü yazısında da Atatürk’ü canlandıran oyuncu Aras Bulut İynemli’yi hedef aldı.

Aras Bulut İynemli’ye dizinin Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle yayınlanmadığı hatırlatılarak bu konuda ne düşündüğü sorulduğunda “Hiç bu konulara girmeyelim. Bence açıklamam yeterli. Teşekkürler” demesini eleştiren Hakan, ““Geldikleri gibi giderler” cümlesini söylemiş ve bunun gereğini yapmış bir büyük lideri canlandıran oyuncuya hiç yakışmadı bu tatsız tuzsuz açıklama.” Dedi.

Hakan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kaydetti:

Aras Bulut İynemli iyi bir oyuncu.

Sanatçı özelliğini ve kişiliğini beğenirim.

Disney’in sansürlediği meşhur dizide Atatürk’ü canlandırıyordu.

Sansür kararıyla ilgili bu zamana kadar konuşmamasını yadırgıyordum.

Nihayet konuşmuş.

Ama keşke hiç konuşmasaymış.

Sade suya tirit bir açıklama yapmış.

Okudum söylediklerini.

Hiçbir tavır göremedim söylediklerine.

Yavan, tutumsuz, tavırsız bir açıklama.

Sansür kararı alan platforma tek bir kelime bile etmiyor.

“Diaspora lobilerine boyun eğilmesi kabul edilemez” falan türü bir çıkış bekliyorsunuz ama yok.

“Geldikleri gibi giderler” cümlesini söylemiş ve bunun gereğini yapmış bir büyük lideri canlandıran oyuncuya hiç yakışmadı bu tatsız tuzsuz açıklama.