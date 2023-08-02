Disney + Ermeni diasporasına boyun eğdi. Atatürk dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayına başlayan Disney Plus, 2023 yılı içerisinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini Ermeni lobisinin baskılarıyla yayınlamayacağını açıkladı.

Dizinin yapımcısı Lanistar Medya ve FOX'tan yapılan açıklama ile “Atatürk” içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacağını duyuruldu.

HEM TELEVİZYONDA HEM SİNEMADA GÖSTERİLECEK

TV’ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX kanalında yayınlanacak ve ardından sinema filmi vizyona girecek. İkinci film ise, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film de 2024 yazında FOX ekranlarında yer almaya başlayacak.

Böylelikle Disney+ özel yapımı olan Atatürk içeriğinin Disney+ platformunda yayınlanmayacağı da teyit edilmiş oldu.

KÜRESEL GÖSTERİN ENGELLENDİ

İçeriğin Disney+’da yayına girmesi aynı zamanda küresel bir gösterim anlamı taşıyordu. Mevcut yayın stratejisiyle ise Atatürk içeriği yalnızca Türkiye’de yayınlanmış olacak.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ‘Atatürk’te Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

"İÇERİK STRATEJİMİZDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONUCUNDA..."

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi:

“Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk’ü Ekim ayından itibaren FOX’ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV’nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız."

Atatürk içeriğinin güncellenen yayın takvimi

29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

3 Kasım, 1. film sinemalarda

22 Aralık, 2. film sinemalarda

2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında