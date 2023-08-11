Ahmet Hakan Atatürkçü geçinen sanatçıların 3 kuruş için yaptığı ikiyüzlülüğü açıkladı

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Disney Plus’ın çektiği Atatürk dizisini yayınlamama kararı almasına tepki göstermeyen ünlüleri eleştirdi.

Ahmet Hakan Atatürkçü geçinen sanatçıların 3 kuruş için yaptığı ikiyüzlülüğü açıkladı

ABD’deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi'nin (ANCA) baskıları neticesinde Disney'in yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisi gündemden düşmüyor.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Disney Plus’ın çektiği Atatürk dizisini yayınlamama kararı almasına tepki göstermeyen ünlülere yüklendi.

“Bir kamu hizmeti olarak bu sanatçılarımızın tümüne olayı çok basit, çok kısa, çok anlaşılır, çok net biçimde özetliyorum: Disney Plus’ınız bir Atatürk dizisi çektirdi, platformda yayınlanmak üzere. Diaspora lobileri, ‘Atatürk dizisi istemiyoruz, bu diziyi yayınlamayın’ diye bastırdı. Disney Plus da bu talebe ‘hay hay, sizi mi kıracağız’ diyerek Atatürk dizisini rafa kaldırdı” diyen Hakan, sanatçıların Atatürk dizisi sorularına kaçamak cevap vermelerini dikkat çekti.

Hakan, “En vasat altı insanların bile ‘şak’ diye kavrayabileceği bu olaya çetrefilli bir fizik problemi muamelesi çeken Atatürkçü sanatçılara sesleniyorum” ifadelerini kullanarak yazısının devamında şunları kaydetti:

Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı, zekanızı, kavrama gücünüzü, ferasetinizi, anlama kabiliyetinizi daha fazla ezdirmeyin. Değmez çünkü.

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