Ahmet Hakan'ın yaptığı yılın yağcılığına aday. Unutulmaz 'Faizler indi enflasyonda iniyor' yağcılığı

Editör: Serhat Ağa

Genel seçim öncesindeki 2 yıllık süreçte sürekli faiz indiren iktidar, ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ dese de enflasyondaki düşüşü engelleyemedi ve dolar kuru da her faiz artışında yükseldi.

İktidarın ekonomideki kötü yönetimine rağmen yandaş gazeteciler AKP iktidarının ekonomi politikaları ile ilgili olumlu yorumlar yapmaya devam etti.

İktidar yanlısı gazeteciler arasında en dikkat çekici yorumlardan birini Ahmet Hakan yapmıştı. Hakan, seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı canlı yayında faizle birlikte enflasyonun da indiğini söylemişti. Erdoğan da gülerek “Daha da inecek” şeklinde konuşmuştu.

Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ortaya çıkan görüntüler "Bu gözler her şeyi gördü ama böyle yağcılık görmemişti” yorumuna neden oldu.