Disney'de Atatürk skandalı. Ermeni diasporasının baskısıyla Atatürk dizisini yayınlamayacaklar

Editör: Ayşe Memiş

Disney Plus, Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başladı.

Yeniçağ yazarı ve haber müdürü Fatih Ergin Disney ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Atatürk dizisi Disney’de 29 Ekim 2023’te yayınlanması planlanıyordu.

Ancak Ergin’in tweetine göre, Disney'de yayınlanacak Atatürk mini dizisinin, ABD ve Fransa'daki Ermeni diasporasının lobi çalışmalarıyla dünya çapında yayınlanmasının önüne geçilmiş.

Türkiye'de Disney'te çıkmama ihtimali olduğunu vurgulayan Ergin gerekçenin ise Atatürk’ün bir savaş suçlusu olduğunu belirttiklerini söyledi.

Duruma tepki gösteren Ergin “ATATÜRK; 'savaş suçlusu' değil, emperyalizme ilk yenilgisini tattıran, 'Yurtta sulh dünyada sulh' diyerek ülkeleri barışa, medeni alemi ortak anlayışa teşvik eden tsrihin en büyük devlet insanlarındandır.” dedi.

Ergin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

SKANDAL!

Aldığım bilgiye göre, 29 Ekim'de Disney'de yayınlanacak Atatürk mini dizisinin, ABD ve Fransa'daki Ermeni diasporasının lobi çalışmalarıyla dünya çapında yayınlanmasının önüne geçilmiş. Türkiye'de bile Disney'te çıkmama ihtimali varmış.

“GEREKÇE ATATÜRK’ÜN BİR SAVAŞ SUÇLUSU OLDUĞU”

Skandal gerekçe ise; Atatürk’ün bir "savaş suçlusu" olduğu ve Ermenileri katlettiği yönünde oluşturulan algıyla böyle bir ismin dizisi yapılamaz düşüncesi! Disney iddialar karşısında sessiz. Gelen bilgi; bu baskıya boyun eğecekler!

ATATÜRK; 'savaş suçlusu' değil, emperyalizme ilk yenilgisini tattıran, 'Yurtta sulh dünyada sulh' diyerek ülkeleri barışa, medeni alemi ortak anlayışa teşvik eden tsrihin en büyük devlet insanlarındandır. Disney'in bu algıya teslim olması kabul edilemez...