Ahmet Nur Çebi başlattı Ali Koç devam ettirdi. MHK Başkanı şimdi yandı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Kavgada söylenmez! Ama bu kavga ile açıklanabilir durum değil. Daha ötesi. Tek kelime ile anlatılabilir dar kalıp yok yani.

Neden mi bahsediyoruz. MHK ile Fenerbahçe arasındaki yüksek gelirim.

İş öyle boyutlara taşındı ki, adliyeye kadar uzandı.

MHK başkanı malumunuz üzere, kendisi aleyhinde sözler sarf eden Ali Koç aleyhine dava açtı.

Biz yine işimize dönelim. Her zamanki gibi, perde arkasında yaşananlara.

Koç artık Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ile muhatap olmuyor. Ya mektup yazıyor, ya da haber gönderiyor.

Ah be Ahmet Nur Çebi, bu mektup işini siz başlattınız. Nostaljik olsa da, bilgi ve iletişim çağında el freni oldunuz.

Devam edelim. Bu duruma çok sinirlenen Koç, TFF yönetiminde yer alan Fenerbahçeli Agah Ruşen Çetin’i arıyor. Keskin, net ve açık konuşuyor. “Başkana söyleyin. Eğer bu şikayetten haberi varsa, istifa etsin. Bilgisi yoksa, İbanoğlu’nun istifasını alsın..”

Bununla da yetinmeyip, kulübün internet sitesinden buna paralel açıklama yayımlattı. Koç hala hızını almış değil. Sinir küpü!..

Şu bir gerçek. Artık bu saatten sonra İbanoğlu o koltukta kalamaz. Kalsa rahat oturamaz. Otursa sağa sola dönemez. Döndürülse başı dönüp düşer!

Koç’un kararlı çıkışı sonrası İbanoğlu’nun bileti kesildi. Yeni MHK Başkanı için farklı isimler konuşuluyor bile. Kulak kabarttım, duymam an meselesi.

Peki acaba İbanoğlu, Koç hakkında suç duyurusunda bulunmadan önce Büyükekşi’ye bilgi verdi mi?

Asıl merak edilen ve önem verilen de bu.

Hemen yazayım.

EVET

MHK başkanı ilk ağızdan bilgi iletiyor. Avukat Yusuf Garip, Ali Koç’un Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmanın deşifresini getirdi. Eleştiri boyutlarının çok üstünde. Kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız..” diye ayrıntılı açıklama yapmış.

Büyükekşi dinleyip, fikir beyan etmemiş. Sadece, ‘herkesin hakkı’ türünden geçiştirmiş.

Aslında bir anlamda kalemini kırmış. Hakemlerin bu kadar canını sıktığı MHK başkanını uğurlamak için yaratılan fırsatı tepmemiş. İşin buralara geleceğini tahmin etmek için, kahin olmaya gerek yok.

Bir öneri getireyim.

Yabancı hakem senelerdir konuşuluyor fakat getirilmedi.

Yahu MHK başına getirin bari. Mesela Pier Luci Collina ya da Markus Merk.

Neden olmasın, varsın olsun.

Yoksa zırt pırt MHK başkanı değişiyor sonuç aynı.

Elin adamı gelsin, belki düzeltir.

(Şerafettin Tilki)