Büyükekşi'yi yakan olay. Garson hesabı getirdi

Hesap lütfen...

Almanya’da dünya kadar skandal oldu ‘beleş geziye’ katılan gazeteciler hiçbirini yazamadı.

Eğer bu beleş geziye Şerafettin Tilki de katılsaydı o da yazamayacaktı.

Çünkü,

Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır.

İşte bu söz bir kez daha ispat oldu.

‘Beleş’i kabul ederseniz özgürlüğünüz elinizden alınır.

Ama bu beleş geziye giden gazetecilerin hiçbir suçu yok.

İşte bu yüzden özgürlük önemlidir.

Okulda defterime

Sırama ağaçlara

Tarlalara ufka

Toplara tüfeklere

Kralların tacına

Yazarım adını

Ey özgürlük…

Gazetecilin temeli özgürlüktür çünkü…

Onları bağımsızlıklarının, özgürlüklerinin elinden alınacağını bildikleri halde onları oraya bu gezi ile gönderen kurumlar utansın.

eskiden her kurum kendi parasını kendi öderdi.

Gazeteciler herkese karşı başı dik dolaşırlardı.

Gerçi o zamanlarda da yalama ve beleşçi olanlar vardı ya…

Ama kurumlar adamlarını beleş gezilere göndermez, masraflarını kurum olarak karşılarlardı.

İşte bu yüzden pırıl pırıl gazetecileri böyle beleş gezilere mahkum eden kurumların utanması lazımdır.

xxxx

Şimdi gelelim mevzumuzun baba fikrine…

Mehmet Büyükekşi, Federasyonu Almanya’ya toplam 657 kişi götürdü.

Ayrıntılı yazmıştım.

41 de basın mensubu.

Bilmem farkettiniz mi, Beleşçi Tayfa’ skandal haberler köşe bucak kaçtı.

İsimlerini tek tek ifşa edince, bir anda etik anlayışlarını hatırladılar.

Ne ala memleket ulan!

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapamadılar.

O kadar da, yüzsüzlük olmaz der gibi.

Onca skandal yaşandı, hiç birini yazmadılar.

Ahlakı yürekten olan gazeteciler İstanbul’dan haber alıp paylaştılar.

Manşetlere çıktılar.

Utanmadılar.

Ultra her şey dahil, Almanya’da çaka atanlar kalem oynatmadılar.

Milli takım idmanına dahi gitmediler.

Gezdiler, eğlendiler, yediler, içtiler.

Hadi olanı yazmadınız. Büyükekşi kızmasın diye.

Anladık orasını.

Yahu birader, olmayanı yazdınız.

Seçim arefesinde, yeni Başkan (!) Servet Yardımcı’yı yıpratmak için Şenes Erzik’i kullandınız.

Xxxx

Yazılarında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve rahmetli Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na etik dersi vermeye kalkan gazeteci..

Ali Koç’u hülle transfer yapıyor diye yerden yere vuran meslektaş.

Sadece iki örnek yeter.

İşte, bu tayfa, her yerde. Süper kupa için Arabistan’da.

Milli takımın her yurt dışı maçında.

Hep aynı ekip.

Beleşçi Tayfa.

Ah be ahhh..

Rahmetli üstad Namık Sevik. Nezih Alkış. Togay Bayatlı. Talay Erker. Necmi Tanyolaç, Onur Belge. Kahraman Bapçum…

Sağ olsalardı, bunların hiç biri yaşanmazdı.

Şimdiki Spor Müdürleri seyahat kovalıyor.

Peki şampiyona bitti.

Hesabı kim ödeyecek..

Hesap lütfen diyen yok.

Nasıl olsa TFF kasası dolu.

Maşallah…

TFF toplam da 6 kez özel uçak kiraladı.

Sadece bunlara ödenen ücret 1.5 milyon euro civarı.

Tff’nin her bir gazeteci için ayırdığı ortalama bütçe 4.500 ile 6 bin Euro arası.

Diğer misafirler farklı.

Ortalama 5 bin Euro desek.

Etti mi sana 3 milyon 285 bin Euro.

Hadi düz keselim; 3 olsun!

Benim matematiğim sıkıntılı.

Hani derler ya; matematik dersine, coğrafya öğretmeni mi girdi diye..

İşte o misal.

xxxx

Peki bunca külfeti kim ödeyecek şimdi.

Biz. Nasıl yani demeyin.

TFF yarı özerk kuruluş.

Hepimizin payı var.

Maça giden.

Gitmeyip evinde izleyen.

Sponsorları kullanan.

Ürün alan…

Özetle hepimiz.

Özel şirket alır, götürür kimse ses edemez.

Ama buna ediyoruz arkadaş.

Hakkımız.

İşte sevgili dostlar. Güzel kalpli insanlar.

Etik anlayışı; gittiği ‘beleş’ seyahatin neticesi olup bitenleri yazamamak oluyor.

Gazeteciliğin özgürlüğü bir nevi rüşvetle böyle elinden alınıyor.

Yoksa onlara; beleş yemeğe, beleş seyahate gitmeyin diyen yok.

Söz konusu haber ise,

ve siz ‘Beleş geziyi’ kabul ettiyseniz, o gezideki kötü şeyleri yazamazsınız.

Bahsettiğimiz ana konu budur.

Sizi, beleş gezi çerçevesinde satın almış olurlar…

Konumuz işte budur.

Yoksa isteyen isteği yere gider.

Ama sakına bize gazetecilik taslamayın.

Sakın yanlış anlamayın oraya giden arkadaşlara kızmıyorum.

Onları bu yöntemle oraya gönderen kurumlara kızıyorum.

Hiç utanmıyor musunuz, pırıl pırıl gazetecileri satın alınmış birer eleman gibi beleş geziye göndermeye.

Kurumdan karşılasanıza masraflarını… Eskisi gibi…

Son sözümüz elbette Büyükekşi’ye..

Bir koltuk uğruna onca kişinin hakkını yedin.

Kendi adıma helal etmiyorum.

Beleşçiler futbol kulübü üyeleri belki sizi destekler, bilemiyorum.

Amma çok net bildiğim bir haberim var.

Daha önce de yazmıştım.

Tekrar edeyim.

Kalemin çoktan kırıldı.

Servet Yardımcı’ya görev devir teslim adına geri sayım başladı.

Hadi bakalım hayırlısı.

Ne acayip iş.

Ersin Şiyhan (AA),

Kenan Karcı (Akşam),

Fatih Kuşçu (Analiz Gazetesi),

Atilla Türker (Ajansspor),

Cüneyt Şen (A Spor),

Ender Bilgin (A Spor),

Reha Kapsal (A Spor),

Tunç Özgen (Bein Sports),

Arif Kızılyalın (Cumhuriyet),

Cem Yılmaz (CNN),

Uğur Demirkırdı (DHA),

Mesut Aydın Kale (Fanatik),

Umut Eken (Fanatik),

Yalçın Uygun (Fanatik),

Zeki Uzundurukan (Fotomaç),

Ahmet Selim Kul (Habertürk),

Sercan Hamzaoğlu (Haber Global),

Adil Demirçubuk (Hürriyet),

Burak Akın (Hürriyet),

Mustafa Karagöl (İHA),

İlker Duralı (Lig Radyo),

Ediz Sırapınar (Milliyet),

Ali Emre Dedeoğlu (NTV),

Coşkun Türk (Posta),

Murat Özbostan (Sabah),

Yasemin Yıldırım (Sabah),

Onur Erdem (Socrates Dergi),

Uğur Ozan Sulak (Socrates Dergi),

Yasin Yıldırım (Sözcü),

Onur Özkan (Takvim),

Erkut Öztürk (Tivibu),

Çiğdem Günal (Tivibu),

Ercan Yıldız (Türkiye),

Emrah Savcı (Yeni Akit),

Selim Çakır (Yeni Şafak),

Tayfun Bayındır (Milliyet).