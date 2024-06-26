Uyanık olanlar bu fotoğrafa girmedi. Şerafettin Tilki her şeyi duydu. Bu beleş geziye gidenler skandalları yazabilirler mi?

Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki, TFF'nin Almanya'ya 657 kişi götürdüğünü açıklamış ve ortalık bu haberle sarsılmıştı.

Son olarak Şerafettin Tilki, TFF'nin listesini ele geçirdi ve Almanya'ya giden beleşçileri açıkladı.

İşte o isimler:

Ersin Şiyhan (Anadolu Ajansı), Kenan Karcı (Akşam), Fatih Kuşçu (Analiz Gazetesi), Atilla Türker (Ajansspor), Cüneyt Şen (A Spor), Ender Bilgin (A Spor), Reha Kapsal (A Spor), Tunç Özgen (Bein Sports), Arif Kızılyalın (Cumhuriyet), Cem Yılmaz (CNN), Uğur Demirkırdı (DHA), Mesut Aydın Kale (Fanatik), Umut Eken (Fanatik), Yalçın Uygun (Fanatik), Zeki Uzundurukan (Fotomaç), Ahmet Selim Kul (Habertürk), Sercan Hamzaoğlu (Haber Global), Adil Demirçubuk (Hürriyet), Burak Akın (Hürriyet), Mustafa Karagöl (İHA), İlker Duralı (Lig Radyo), Ediz Sırapınar (Milliyet), Ali Emre Dedeoğlu (NTV), Coşkun Türk (Posta), Murat Özbostan (Sabah), Yasemin Yıldırım (Sabah), Onur Erdem (Socrates Dergi), Uğur Ozan Sulak (Socrates Dergi), Yasin Yıldırım (Sözcü), Onur Özkan (Takvim), Erkut Öztürk (Tivibu), Çiğdem Günal (Tivibu), Ercan Yıldız (Türkiye), Emrah Savcı (Yeni Akit), Selim Çakır (Yeni Şafak), Tayfun Bayındır (Milliyet).

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TİLKİ HAKLI ÇIKTI

Almanya'ya giden gazeteciler, TFF Başkanı Büyükekşi ve Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop ile fotoğraf çekildi.

Bazı gazeteciler ise fotoğrafa dahil olmadı.

Fotoğrafta 25 kişinin olduğu görüldü.

Şerafettin Tilki, bu konuda haklı çıktı.

Tilki'nin dün yayınlanan yazısı şöyle:

''Sevgili okurlar, güzel insanlar.

Direkt konuya gireceğim.

Federasyonun Euro 2024 finallerine tam 657 kişi götürdüğünü yazdım.

Türkiye bunun ile sarsıldı.

Verdiğim rakamları alıp, üstünde bir iki oynama yapıp, kendi haberi gibi veren de oldu. (Tahir Kum)

Yahu kardeş, hadi aldın, yazdın çizdin..

Kaynak göstermen zor mu..

Kolay, kolay..

Neyse efendim..

TFF anında bildiri yayınladı.

Bu rakam yanlış. Bizim davetliler 197 kişi diye.

Evet her iki rakam da, doğru!

Nasıl mı!

İşte böyle; benim açıkladığım, toplam sayı.

Federasyon kelime oyunu yaptı. Sadece ilk maç (Gürcistan) sayılarını verdi.

Yine yalana başvurup.

Ooo..

Arada gidip gelenler. Kalıp dönmeyenler, neler neler daha var.

BİP çetesi iş başında.

Ultra her şey dahil BELEŞ seyahatlere kimler götürüldü.

Siyasi kanattan. İdari personel. Eş, dost, tanıdık, akraba kim varsa.

Eee bir de seçim arefesi. Kulüp başkan ve yöneticileri.

Ha bu arada haklarını teslim edeyim: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Trabzonspor daveti geri çeviren kulüpler.

Vallahi hepsine helal olsun.

yürekten tebrikler.

Alkışşş

Gelelim meslektaşlara. Toplam 42 kişilik liste yapılıyor.

Aaa o da ne!

Listeyi hazırlayan kim ?

İbrahim Seten.

Şu meşhur BİP oluşumu.

Yıldırım Demirören döneminde federasyondan ayda milyonlarca lira alıp, spor müdürleri arasında pay ettiği ileri sürülüyordu.

Demirören etrafına kimseyi sokmadıkları için ‘BİP Çetesi’ diye anılıyorlardı.

Dönemin Turkcell CEO’su sponsorluk adı altında parayı TFF yerine, bu adamlara aktardığı medya dünyasında konuşuluyordu.

İşte Mehmet Büyükekşi’ye liste veriliyor.

Kadir Kardaş, onay için bekliyor.

Başkan tek tek inceliyor. Eleştiri yapanların üstünü çizin diyor. Ve liste son şeklini alıyor.

36 medya kuruluşu ve 5 Youtube kanalı. Bu kanallar isimleri kendileri belirliyor.

Hepsi de yancı olanlar!

Tarafsız adam Armağan Pekkaya, başkanın medya danışmanı. Kanalların isimlerini ayrıca iletiyor.

Sistem öyle kurulmuş ki, Federasyon malı deniz, yemeyen keriz.

Özel davetiye gönderiliyor.

Şaka değil, gerçek.

Şöyle ki;

“TFF olarak, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan şahsınızı Almanya’daki EURO 2024’te gözbebeğimiz Milliler’e desteğe davet ediyoruz.”

Gülün, gülün. Aynen böyle. Bizim beleşçi meslektaşlar destek olacak, Milli Takım uçacak.

Nasıl fikir ama.

SULTANLARA YOK BELEŞÇİLERE VAR

Hatırlayın, Filenin Sultanları kızlarımız, Amerika’ya tarifeli sefer ve ekonomik alanda uçuruldular.

THY ve ilgililer sonradan kıvırdı da, kıvırdı.

Beleşçi sözde gazeteciler ise THY özel uçağı ile Almanya’ya götürüldü.

Alandan alındı. Lüks otellere yerleştirildi.

Ultra her şey dahil konaklama. Maçlara ve diğer kentlere transferleri sağlandı. Dönüşleri de A Class olacak.

Yakışır..

Şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere..

Peki hadi Büyükekşi Federasyonu seçim avantası dağıttı.

Ya BELEŞ seyahate balıklama dalanlar kimler.

İşte listesi:

Ersin Şiyhan (Anadolu Ajansı), Kenan Karcı (Akşam), Fatih Kuşçu (Analiz Gazetesi), Atilla Türker (Ajansspor), Cüneyt Şen (A Spor), Ender Bilgin (A Spor), Reha Kapsal (A Spor), Tunç Özgen (Bein Sports), Arif Kızılyalın (Cumhuriyet), Cem Yılmaz (CNN), Uğur Demirkırdı (DHA), Mesut Aydın Kale (Fanatik), Umut Eken (Fanatik), Yalçın Uygun (Fanatik), Zeki Uzundurukan (Fotomaç), Ahmet Selim Kul (Habertürk), Sercan Hamzaoğlu (Haber Global), Adil Demirçubuk (Hürriyet), Burak Akın (Hürriyet), Mustafa Karagöl (İHA), İlker Duralı (Lig Radyo), Ediz Sırapınar (Milliyet), Ali Emre Dedeoğlu (NTV), Coşkun Türk (Posta), Murat Özbostan (Sabah), Yasemin Yıldırım (Sabah), Onur Erdem (Socrates Dergi), Uğur Ozan Sulak (Socrates Dergi), Yasin Yıldırım (Sözcü), Onur Özkan (Takvim), Erkut Öztürk (Tivibu), Çiğdem Günal (Tivibu), Ercan Yıldız (Türkiye), Emrah Savcı (Yeni Akit), Selim Çakır (Yeni Şafak), Tayfun Bayındır (Milliyet).

İMAMOĞLU'NA KIZANLAR DA ORADA

Demirören ve Turkuaz medyası, Avrupa oyunları için Roma’ya bir günlüğüne medyayı temsilcisi götüren Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurmuşlardı.

Eyvallah.

Aynı kuruluşların temsilcileri uçarak gittiler çıt yok.

Mesela Fanatik ve A Spor zirvede. 3’er kişi ile..

Devletin kuruluşu Anadolu Ajansı bile var.

Her gezinin değişmez adamı Ertuğrul Özkök bile vardı. Burada ise yok. Peki onun günahı ne?

Bakın Almanya’da; Arda krizi. Montella’ya 800 bin liralık hediye saat.

İrfan Can’ın, Barış ve Kerem ile konuşmaması.

Geçen sezon tek maç oynamayan Altay’ın kaleye geçmesi..

…Gibi konularda tek kelime ettikleri var mı!

Yok. Olamaz da.

Zira, gittikleri seyahat kadar, gazetecilik etiği taşıyorlar.

Hep; lal, lay, lom.

Lokum mübarek.. Hem de karışık.

Maliye bakanlığı.. Bunca sıkıntı karşısında kemer sıkma dönemi başlatırken, TFF savurganlığına ses çıkaracak mı?

Spor Bakanına bir şey sormuyorum. Her şeyden bi haber. Kazanılan maç olursa, santral memurluğu dışında hiç bir icraatı yok!

Almanya’da araştırdım. Sordum. Aptal, aptal yüzüme baktılar.

Ülke federasyonu finallere gazeteci mi götürmüş der gibi.

Ya ben anlatamadım, ya da onlar anlamadılar.

Ya siz?

Anlatın, anlatın..

Dinliyorum.

Gözlerim kapalı.

Pardon açık..''