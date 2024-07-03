Şerafettin Tilki millilerin soyunma odasından bildiriyor. Çayır Biçiyom'un sırrı Hakan Çalhanoğlu

Önce Filenin Sultanları kızlarımız ile coştuk.

‘Erik dalı’ parçası böyle iyice hit oldu.

Hatta öyle bir hale geldi ki, hangi ülkeye gidilse bu parça çalındı.

Sadece kazanılan maç zaferi ile değil, alınan her sayı sonrası ver coşkuyu misali çalındı.. Oynandı..

EURO 2024'de kritik maçlar kazandık. Gururlandık.

Bu kez futbolcularımızın eğlencesine şahit olduk.

Özellikle de, soyunma odasındaki eğlenceler ile coştuk.

Almanya’da, zafer havası ‘çayır biçiyom çayır..’ türküsü oldu.

Hani tatil köylerinde, yapılan animasyonlar sonunda aynı müzik parçası çalar, onun eşliğinde dans edilip eğlenilir ya. Tıpkı aynısı.

Peki hiç düşündünüz mü, bu parçaları kim seçiyor..

Bakalım kim ya da kimlermiş.

Milli takımın DJ si Kaptan Hakan Çalhanoğlu..

Biraz daha açalım.

Hakan aslen Bayburtlu. Babası (Hüseyin) Bayburt Konursu köyünden bağlarını hiç koparmamış.

Bayburt için yörede; “Trabzon’un deniz görmemiş hali” yorumları yapılır.

İşte baba belki bu yüzden olacak yörenin efsane sanatçısı Erkan Ocaklı hayranı..

Eee baba öyle olunca, çocuklar da bir şekilde etkilenmiş olmalı.

Hakan, Ocaklı’nın o meşhur türküsünü galibiyet parçası olarak ilan etmiş!

Diğer parçaları Cenk Tosun ile Uğurcan Çakır belirlemiş.

Kafilede bu parçalara biraz uzak isimler de yok değil. Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu..

Fakat onlar da ortama ayak uydurdular. Müzik evrensel. Dili, notası, potası, rotası… yok.

Kupayı kaldırana kadar, ‘çayır biçelim çayır’..

Şunu da belirteyim, Cenk bir başka oynuyor..

Helal..

İşte hep birlikte oynadığımız hit şarkının sözleri:

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

O kırmızı yanaktan o kiraz dudaklardan

Benim payımı ayır hoptek

Yar evunun başından da yol geçeyi geçeyi da yol geçeyi geçeyi

Gel artık kavuşalım da ömrüm geldi geçeyi oy ömrüm geldi geçeyi

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

O kırmızı yanaktan o kiraz dudaklardan

Benim payımı ayır hoptek

Evun başi yol oldi da ben geçtum da ne oldi oy ben geçtum da ne oldi

Elalem sevda etti da ben ettum da ne oldi oy ben ettum da ne oldi

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

O kırmızı yanaktan o kiraz dudaklardan

Benim payımı ayır hoptek

Yar evunun önünde oy vardır sari çiçekler oy vardır sari çiçekler

Hayde varı' gidelum da nasilsa diyecekler oy nasilsa diyecekler

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

O kırmızı yanaktan o kiraz dudaklardan

Benim payımı ayır

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

O kırmızı yanaktan o kiraz dudaklardan

Benim payımı ayır

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

Çayır biçiyom çayır yanıyom cayır cayır

O kırmızı yanaktan o kiraz dudaklardan

Benim payımı ayır hoptek