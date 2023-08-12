İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği belli oldu.

71 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten flaş bir evlilik açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından evleneceğini duyuran Tatlıses, "Evlilik yapabilirim çok uzak değil" dedi. İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği belli de oldu.

İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği belli oldu.

71 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten flaş bir evlilik açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından evleneceğini duyuran Tatlıses, "Evlilik yapabilirim çok uzak değil" dedi.

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Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan İbrahim Tatlıses yeniden evleneceğini açıkladı. İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği belli de oldu.

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İBRAHİM TATLISES KİMİNLE EVLENİYOR?

Mustafa Baris Durak Medya'da yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses'in evleneceği kişi eski sevgilisi Gülçin Karakaya.

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İbrahim Tatlıses uğruna şarkı yazdığı ve sevgilisinin yaşadığı şehir olan İzmir'den bir an olsun ayrılmazken sonunda teklifi kabul edildi. 1 yıldır Tatlıses'ten ayrı olan ve iddiaya göre evlenme teklifini kabul eden Gülçin Karakaya İzmir'de yaşamak istiyor.

Twitter hesabından müjdeli haberi veren ünlü türkücü, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil. teklik Allah'a mahsustur tek yaşamayı sevmiyorum ''dedi

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