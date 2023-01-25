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Aile dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Ailesi dizisi ne zaman başlıyor?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin henüz yayınlanmasının ardından fragmanı da görücüye çıktı. Yakında yayınlanacak Aile dizisinin fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Ailesi dizisi ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:54
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Aile dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Ailesi dizisi ne zaman başlıyor?

Aile dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Ailesi dizisi ne zaman başlıyor?
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisinden ilk kareler geldi. Aile dizisinin yayınlanan afişinden sonra diziyi bekleyenler Aile dizisinin fragmanını bekliyor. Peki, Aile dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Ailesi dizisi ne zaman başlıyor?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya uzun zaman sonra televizyonlarda bir araya gelerek başrolleri Aile dizisinde paylaşacak. Aile dizisi Serenay Sarıkaya’nın 8 sene sonra televizyonda yaptığı ilk iş olacak.

Aile dizisinden yakın zamanda ilk kareler geldi ve Aile dizisinin afişi yayınlandı. Aile dizisinin fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Aile dizisi fragmanı yayınlandı mı?

AİLE DİZİSİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Aile dizisi SHOW TV ekranlarında yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

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