Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmaran' tarzı kutlama

Son zamanlarda yer aldığı projelerle ve tercih ettiği kıyafetlerle gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Özellikle Şahmaran adlı projesiyle çok konuşulan Sarıkaya sete dair bol miktarda paylaşım yaptı.

Dizide birlikte rol aldığı isimlerle samimi kareler paylaşan ve onlarla ne kadar yakından dostluklar kurduğunu da gösteren Serenay Sarıkaya, son olarak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in doğum gününü kutladı.

Sarıkaya, rol arkadaşı Demir'in yaptığı bir paylaşıma "İyi ki doğdun beybi feys, her şey gönlünce olsun... Tısssssss" notunu düştü.