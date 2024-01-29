Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Nejat İşler gibi oyuncuların yer aldığı Aile dizisi final kararı aldı. Aile dizisi 30. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek. Peki, Aile final ne zaman? Aile final fragmanı yayınlandı mı?

AİLE FİNAL NE ZAMAN?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Nejat İşler’in yer aldığı Aile dizisi 30. bölümde ekran yolculuğunu noktalayacak.

Aile’nin final fragmanı yayınlandı. Aile 30 Ocak Salı günü Show TV ekranlarına son kez gelecek.

AİLE KONUSU NEDİR?

Dizi, Soykanlar ailesinin lideri olan Aslan'ın psikolog Devin ile tanışmasıyla başlayan olayları konu alır.

Aslan'ın varlıklı bir ailede lider konumuna gelmesi, hikayenin temelini oluştururken, Devin'in karakteri de bu değişimde önemli bir rol oynar. Devin'in gelişiyle birlikte Soykanlar ailesinin içinde denge bozulur ve aile üyeleri arasında karmaşık ilişkiler ortaya çıkar.

Dizi, sadece aile içinde değil, aynı zamanda Aslan ve Devin'in kişisel yaşamlarında da gelişen olayları izleyiciye aktararak duygusal ve entrikalı anlar sunar.