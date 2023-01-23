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Aile dizisi konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Aile dizisi nerede yayınlanacak?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisinin afişi yayınlandı. Beklentiyle görücüye çıkacak olan Aile dizisinin konusu ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Aile dizisi konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Aile dizisi nerede yayınlanacak?

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:44
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Aile dizisi konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Aile dizisi nerede yayınlanacak?

Aile dizisi konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Aile dizisi nerede yayınlanacak?
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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un uzun zaman sonra bir araya geldiği Aile dizisinin resmi afişi yayınlandı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un olduğu Aile dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Aile dizisi konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Aile dizisi nerede yayınlanacak?

Seyirci ile buluşacak Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Aile’nin ilk afişi yayınlandı. Yıllar sonra bu diziyle televizyon ekranlarına dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı afiş, izleyicilere şimdiden tutkulu bir aşkın sinyallerini veriyor. Peki, Aile dizisi konusu nedir?

AİLE DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Aile dizisi Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Yayınlanan ilk afiş, seyirciye çok konuşulacak bir aşk hikayesinin ipuçlarını gösteriyor.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aile dizisi, aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE DİZİSİ KADROSU

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİ AFİŞİ YAYINLANDI

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