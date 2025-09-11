‘Aile Saadeti’ ekranlara veda etti

atv’nin yaz döneminde ekrana gelmeye başlayan ‘Aile Saadeti’ dizisi, reytinglere yenik düştü. Dizi, ekrana gelen 13. bölümüyle izleyicisine veda etti.

Başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral’in yer aldığı dizi, Total’de aldığı 2.28 reytingle 9., AB’de aldığı 1.66 reytingle 8. ve ABC1’de aldığı 2.18 reytingle 7. sırada ekran yolculuğunu tamamladı. Sinehane imzalı ‘Aile Saadeti’, ilk bölümüyle 16 Haziran’da izleyici karşısına çıkmıştı. Bir komedi dizisiydi. Yaz dönemi için ideal bir yapımdı. Rakibi yoktu. Yazın ekrana gelen tek diziydi. Belki bunun da avantajı olacak ki, 13 bölüm devam etti. Yoksa, normal bir sezonda olsa ya da daha çok rakibi olsaydı, bu kadar uzun sürer miydi? Bence sürmezdi.

Alternatifsiz bir dönemde yeni bir iş olarak ekranlarda iz bıraktı. Bazı sahneler hakikaten unutulmazdı. Tüm ekibin emeğine sağlık.

Mabel Matiz’den ‘Perperişan’ bir şarkı

Türk Pop Müziği’nin en özgün isimlerinden Mabel Matiz, Fransa merkezli elektronik müzik projesi Ko Shin Moon ile düet şarkısı ‘Perperişan’ı Gülbaba Records etiketiyle yayınladı.

Sözleri Mabel Matiz ile Murad Güner, müziği Traditional ve Ko Shin Moon’a ait şarkının düzenlemesini Umar Eken yapmış. Şarkıya Sarp Dökmeci’nin yönetmenliğini bir de klip çekilmiş.

Distorte sazıyla Anadolu’nun köklü müzik mirasından beslenen melodisi, elektronik altyapısı ve Mabel Matiz’in güçlü kalemiyle sınırları yeniden çizen ‘Perperişan’, müzik listelerini zorlayacağa benziyor.

Eylül’de çocuk atölyeleri rengârenk

Arter’in çocuk atölyeleri, güncel sergilerinden hareketle şekillenerek farklı yaş gruplarından katılımcıları yaratıcı süreçleri deneyimlemeye ve çağdaş sanatı keşfedip yorumlamaya davet ediyor.

Her çocuğun kendi bakış açısını paylaşmasına özen gösteren atölyeler 13 Eylül’de “Heykelsi Çerçeveler”, 19 Eylül’de “Merak Et, Keşfet, Hareket Et”, 27 Eylül’de ise “Heykel Gibi: Renk, Doku, Beden” başlıklarıyla gerçekleşecek.

Atölyelere katılan çocukların birer yetişkin eşlikçisi, etkinlik gününde Arter sergilerini ücretsiz ziyaret edebilir; 13:00 ve 15:00’te düzenlenen rehberli turlar için gişeden bilet satın alabilir.