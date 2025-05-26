‘Aile Saadeti’nin adı değişecek mi?

atv’nin yaz dönemi işlerinden olan ‘Aile Saadeti’ dizisinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Oldukça eğlenceli bir o kadar da komik anların bulunduğu dizinin ilk fragmanı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Tanıtım, sıcacık bir yaz işi olduğunun haberini veriyor.

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral’ın paylaştığı Sinehane imzalı dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir yaparken senaryosunu ise Burak Aksak kaleme alıyor. Ayrıca dizinin kadrosunda Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi isimler de bulunuyor. Yakında izleyiciyle buluşacak olan ‘Aile Saadeti’; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağları gibi konuları hem duyguyla hem de kahkahalar eşliğinde ekrana getirecek.

Bu arada küçük bir hatırlatma. 2009 yılında aynı isimle yine aynı kanalda 5 bölüm yayınlanmış bir dizi daha vardı. Sanırım, ‘Aile Saadeti’ isim değişikliğine giderek yoluna devam edecek. Sizce, dizinin yeni adı ne olabilir ya da ne olmalı?

Emeğin ürünü eserlerini sergiledi

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Fuarda çok sayıda sanatçı da resimlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı yakaladı. Bu isimlerden birisi de Emel Akbulut’tu. Fırça Sanat Galerisi’nde yaptığı eserleri sergiledi. Doğa temalı resimlerinde özellikle ilkbahar ve yangın ana unsur olarak öne çıkıyor. Sergide, emek verilerek yapılmış harika eserler vardı. Tabloları incelerken âdeta büyülendim.

Bugüne kadar çok sayıda karma sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Emel Akbulut, başarılı bir ressam olmasının yanı sıra iyi bir tiyatro oyuncu olarak da dikkat çekiyor. Yolu açık, başarıları daim olsun.

Maral’ın yeni şarkı mutluluğu

Etiler’de bir AVM’de objektiflere takılan türkücü Maral, trendlere giren yeni şarkısı ‘Maralım’la ilgili “İnanılmaz heyecanlıyı ve mutluyuz. 2 haftada 7 milyon izleyiciye ulaştı. YouTube’de trendlerde ve dijital platformlarda genel olarak 100 bin video çekildi. Hem adımızı taşıyan hem de adımızdan söz ettiren bir şarkı geldi” ifadelerini kullandı.

Maral, Londra’da çekilen renkli klibi hakkında “Londra’da çektik klibi. Maralım’la ilgili kimisi sevgilisiyle kimisi düğünlerde arabalarda inanılmaz güzel videolarla karşılaştım. Bu durum hem beni heyecanlandırıyor. Hem de bu başarı beni korkunç mutlu ediyor” dedi.

Son şarkısında alışılagelmişin dışında farklı müzik tarzı ile dikkat çeken Maral, “Biz her tarzda varız. Ve her tarz da güzel yaparız” açıklamasını yaptı.