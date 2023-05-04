Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!

Aile Sağlığı Merkezlerinde mağdur edilenlerin sesini duyurduğum yazılar sonrası pek çok telefon ve mail aldım.

Hepsinin derdi ortak!

ASM’ler adeta sömürü merkezi haline gelmiş!

Bizim ilk adım olarak gidip sağlık aradığımız kurumların içi meğerse ne kadar da çürümüş!

Bir kısmı halen görevde olan bir kısmıysa devlet memuriyetine geçtiği için isminin kullanılmasını istemiyor doğal olarak!

Üç kuruş da olsa para kazanıyorlar, haklılar elbet işlerinden olmak istemiyorlar şu şartlarda!

En başta gelen şikayetlerden biri ASM’lerdeki doktor baskısı!

Doktorların adeta işverene döndüğü ASM’lerde doktorların tıbbi sekreterlere, hemşirelere yemeklerini yaptırdıklarını, temizlik işi verdiklerini dile getiriyor mağdurlar!

Hemşiresi, ATT’si, Ebesi, Paramediği hiçbiri sağlıkçı sayılmayan ASM’lerde meğer neler dönüyormuş neler?

Yıllarca devlete asgari ücretli çalışan gösterilen ancak maaşlarının yarısına el konulan çalışanlar!

Hiç işe alınmayıp çalışıyor gösterilenlerin cebe indirilen maaşları!

Yani ASM’lerde diploma kiralama dönemi başlamışta haberimiz yok!

Korona salgını dönemi doktorun iş tanımında olan covid izlenimlerinin tıbbi sekretere yahut enjeksiyon hemşiresine yaptırıldığı iddia ediliyor.

Aşı onam işlemlerinin aşıla sisteminden personele yaptırıldığı ancak paraların doktorlara yattığı öne sürülüyor.

İddialar çok vahim Sağlık Bakanlığı kesinlikle araştırmalı!

Bir kişi, iki kişi yazsa yalan dersin, iftira dersin.

Ama o kadar çok sayıda mesaj, şikayet geliyor ki!

Bakanlığın araştırmasıyla tüm bu yolsuzlukların ortaya çıkacağını söylüyor mağdurlar!

Özlük hakları desen ne gezerrrr!

Bazı ASM’lerde yemek, yol ücretleri bile verilmiyormuş çalışanlara!

Tazminat hakkı desen o da yok!

Nasıl olsun ki personele giriş çıkış göstererek bu durumdan kurtuluyorlar!

20 bin Aile Sağlığı Merkezi Grup Elemanının kaçı bu durumda dersiniz?

Söylenilene göre yarısı!

Özel hastane sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya durumu ulaştırıyorlar ama sonuç KOCA BİR SIFIR!

Tüm bunların sorumlusu ise sağlık sistemine taşeronu entegre eden AKP’nin politikaları elbet!

Denetim, soruşturma gibi refleksleri devlet kurumlarında rafa kaldıran AKP, bu sorunlara karşı da kulağının üstüne yatıyor!

Seçim zamanı meydanlarda “Biz millete hizmet için geldik” diyorlar ama MİLLETİ KÖLE HALİNE GETİRMİŞLER meğer!