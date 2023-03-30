Sefo ve Melisa Döngel aşkına şoke eden yorum. Aileden veto kararı çıktı

Son dönemin popüler rapçilerinden olan Sefo, müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü rapçinin, birlikte Sapanca'ya gittiği güzel oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Sefo'yu konserlerinde bile yalnız bırakmayan Döngel, ünlü rapçinin ailesinden veto yedi.

Aşkları ortaya çıkan Sefo ve Melisa Döngel birlikteliğine ünlü rapçinin babasından şaşırtan bir yorum geldi.

''BUNU MU BULDUN...''

Sefo'nun babası Hasan Fehmi Sağır, Melisa Döngel'i paylaşan bir sosyal medya sayfasının altına yazdığı "Bunu mu buldun, kız kıtlığımı vardı?" yorumuyla herkesi şaşırttı.

ANNE DE ONAYLADI

Hasan Fehmi Sağır'ın yazdığını, Sefo'nun annesinin de beğenmesi "Melisa'ya onay çıkmadı" yorumu yaptırdı.