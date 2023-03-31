Sefo'dan açıklama geldi. Babasının Melisa Döngel yorumu şoke etmişti

Oyuncu Melisa Döngel’le yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Sefo, Bebek'te bulunan bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sevgilisiyle beraber geldiği merkezden gazetecilerin olduğunu öğrenince tek başına çıkan Sefo, ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

MELİSA SORUSUNA CEVAP YOK

"Melisa Döngel ile olan birliktelik nasıl gidiyor?" sorusuna cevap vermekten kaçınan Sefo, "Bu konularla alakalı açıklama yapmak istemiyorum" diye konuştu.

"O YORUMU KİM YAPTI BİLMİYORUM"

Şarkıcının babası Hasan Fehmi Sağır, geçtiğimiz günlerde Melisa Döngel'i paylaşan bir sosyal medya sayfasının altına yazdığı "Bunu mu buldun, kız kıtlığımı vardı?" yorumuyla herkesi şaşırtmıştı. Rapçinin babasının, sevgilisi ile alakalı bu yorumu sorulan Sefo; şu yanıtı verdi:

"Dün gördüm bende, birisi adını değiştirip yorum yapmış. Babam bana bir şey söyleyeceği zaman telefonda söyleyebiliyor. O yorumu kim yaptı bilmiyorum."

SEVGİLİSİ BIRAKIP GİTTİ

Sevgilisini kaş merkezinde bırakan Sefo'nun, yarım saat sonra dönüp Melisa Döngel'i mekandan aldığı öğrenildi.



