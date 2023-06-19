Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı

Eski hali bir dönem çok konuşulan oyuncu Melisa Döngel bir Youtube programına katıldı ve estetiklerini açıkladı.

Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı

Kusursuz Kiracı dizisindeki imajı ile dikkat çeken Melisa Döngel şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda rol alıyor.

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En son şarkıcı Sefo ile kısa bir aşk yaşayan Döngel, bir YouTube programına katıldı. Güzel oyuncu kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

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Estetiklerini açıklayan Döngel, Kerem Bürsin ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

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Yüzüne yaptırdığı operasyonları tek tek açıklayan Döngel, “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında.” dedi.

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“Benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten.” diyen Melisa Döngel, meslektaşı Kerem Bürsin ile ilgili de şöyle konuştu: “O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim. Kerem Bürsin benim abimdi, aynı zamanda da rol arkadaşım. Bayılıyorum ona.”

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