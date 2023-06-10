Ailesiyle görüşmeyen Eylül Öztürk'ten çarpıcı itiraflar

Öztürk, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Ailesiyle uzun yıllardır görüşmediğinden bahseden Öztürk, yaşadıklarıyla herkesi duygulandırdı.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ PSİKOLOĞA İHTİYAÇ DUYDUM"

Ailesinin narsist kişiliğe sahip olduğundan bahseden Öztürk, "Annem öğretmendi onun görevi için kardeşimle beni alarak Belçika'ya götürdü. Biz 5 sene orada yaşadık babam da işi gereği Türkiye'de kaldı.

Ailemden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Yaşadığım zaman bunu anlamamıştım ama sonrasında yaşadığı psikolojik sıkıntılardan dolayı yaşadıklarımı anladım.

Ben kendimi bildim bileli psikoloğa hep ihtiyaç duydum. Kendimi hayata yenik hissettim. Hayata karşı hep tedirgin biriydim. Büyüyünce yaşadığım sorunların çocukluğumdan geldiğini anladım. Narsist bir aile tarafından büyütüldüm" dedi.

"YAŞAMAK İSTEDİĞİM HAYAT ONLARA UYMADI"

Yıllarca ailesinden şiddet gördüğünü söyleyen fenomen, "Babamla hiç iletişim yoktu. Birbirimize 'merhaba' bile demedik. Anne ve babam her şeyi bana yaptı. İkisi de hayatta ama biz görüşmüyoruz. İletişim kurmayı çok denedim ama olmadı. Hayatım boyunca aile olmanın mücadelesi verdim.

Narsistler tedaviyi reddediyor, duyguyu anlamıyorlar. 18 yaşında evden kovuldum. Ailem bana 'iş bul' dedi. Benim yaşamak istediğim hayat onlara uymadı, o yüzden de beni evde istemediler.

Ben arkadaşlarımla zaman geçirmeyi istedim hep. Maddi olarak bir sıkıntı yaşamadık hiç. Beni oyalamak için işe girmemi ve yaşamak istediğim hayatı yaşamamamı istediler.

Bana bakmak istemediler. 16-17 yaşında ailemin şiddetine karşılık vermeye başlayınca şiddet bitti. Yaşadıklarımdan sonra senelerce terapi aldım. Yaşadıklarımın bir çocuk istismarı olduğunu yıllar sonra anladım" şeklinde konuştu.

"NASIL ANNE OLUNMAYACAĞINI ANNEMDEN ÖĞRENDİM"

Annesiyle ilgili bir de itirafta bulunan Eylül Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Ben nasıl anne olunmayacağını annemden öğrendim. Yaşadığım şeyler bugün benim başarımı getirdi.

Bugün bana 'Başarılı mı olmak isterdin yoksa mutlu bir ailede yaşamayı mı?' deseler her şeyi elimin tersiyle iter ve mutlu bir aileyi tercih ederdim.

Başarımdan dolayı aldığım tüm ödüllerin altında acı ve sevilme isteği var."

"TERAPİLERDE SORUNUN BENDE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Şartlı sevilmeyi öğrendiğim için hayatım boyunca sorunlu insanlarla birlikte oldum. Gittiğim terapilerde sorunun bende olduğunu öğrendim. Daha sonra eşim Kenan'la tanıştım.

Kenan benim sevgiliyle ayakkabımı bağlardı ve hep sevgisini gösterirdi. Ama ben hayatım boyunca aşağılanmaya alıştığım için Kenan'ın davranışları beni itiyordu. Ben Kenan için kendimi zorladım o benim yaralarımı sardı.

"HİÇ KÖTÜ BİR ŞEYE BULAŞMADIM"

"Üniversite zamanında evden kovulduğum için gece çalışıp gündüz de okula gidiyordum. Sabaha kadar gece kulüplerinde fotoğrafçılık yapıp stant hostesliği yaptım.

Ailemin maddi durumu iyi olduğu için de bana hiçbir burs çıkmadı. 18 yaşında gece kulüplerinde çalışmaya başlayınca bir sürü pislik gördüm ama ben hiç kötü bir şeye bulaşmadım.

Beni kurtaracak bir ailem olmadığı için başımın çaresine baktım."

"ANNEM TORUNLARINI GÖRMEYE GELMEDİ"

"Aileme söylemek istediğim hiçbir şey yok. Onların kendi doğruları bu. Bunu isteyerek mi yapıyorlar dersen hayır.

Bu bir hastalık. Kişinin kendisine bir şey olmuyor ama etrafındaki mahvediyor.

İlk çocuğumu gördüler ama ikinci çocuğumu görmediler. Ben annemi arayarak gelmelerini istedim ama gelmediler."