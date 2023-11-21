Eylül Öztürk hakkındaki dolandırıcılık iddialarına dair açıklama yaptı

Fenomen çift Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan haklarında çıkan iddialar ile gündeme bomba gibi düştü. Milyon dolarlar ile ABD'ye gittikleri ve peşin parayla evler aldıkları öne sürülen çift sessizliğini bozdu. Eylül Öztürk Özkan, haklarında çıkan iddialar sonrası konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Eylül Öztürk hakkındaki dolandırıcılık iddialarına dair açıklama yaptı

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen incelenmeye alındı. Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da son günlerde hakkında çıkan iddialarla gündemde yer alıyor.

Çift hakkında 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia ediliyordu. Eylül Öztürk hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

ABD'de peşin parayla 11 daire aldıkları iddia edilen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında Show Haber'de de 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi.

Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi. Mallarına el konulacak korkusu ile mallarını kaçırdıkları söylenen Eylül Öztürk iddialara dair sessizliğini bozdu.

"YAPTIĞIM AÇIKLAMANIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ OLACAK MI?"

İddialara karşı yaptığı açıklamayı Instagram hesabında paylaşan Eylül Öztürk, "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde?

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Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın.

Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar.

Boynumdaki elektronik sigarayı bile soğuk cüzdan ilan ettiler. Göstereyim bakın bu bildiğiniz elektronik sigara. Şu an içeride çekim ekibi var. Bilbordlar için çekime başlayacağız. İçinde bulunduğumuz durumda bir açıklama yapmamın karşılığı yok çünkü cümlenin başında iddiaya göre yazıp ondan sonra da tekneler, yatlar, helikopterler... Bunları da söylediler başka fenomenler için.

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'Helikopteri varmış' diyen oldu. Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir. Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor.

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Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?" dedi.

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