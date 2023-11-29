Yurt dışındaki Eylül Öztürk’e yurt dışı yasağı geldi. Dilan Polat’ın çektiği ‘Şampiyonlar Ligi’ karesinde o da vardı

Kara para aklama iddialarının ardından Dilan Polat ve Engin Polat çifti tutuklandı. Polat çiftinin ardından birçok fenomene soruşturma açılırken Bahar Candan- Nihal Candan kardeşler de tutuklandı.

Gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrilmişken gazeteci Murat Ağırel haklarında yurt dışı çıkış yasağı konulan sosyal medya fenomenlerinin isimlerini verdi.

Bu isimler Eylül Öztürk,Feyzanur Başar,İlayda Topal,İlke Alagöz,Kadir Yiğit,Merve Nur Korkut,Muhammed Oğuz Başar,Murat Yiğit,Nurgül Yiğit,Tolunay Topal,Tuğba Demirhan,Yavuz Selim Korkut oldu.

EYLÜL ÖZTÜRK’TEN AÇIKLAMA

Çift hakkında 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia ediliyordu.

Konu ile ilgili ilk açıklama Eylül Öztürk’ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öztürk, “Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım” ifadelerini kullandı.

Yurt dışında olduğu için nasıl ifade vereceğini bilmediğini belirten Öztürk avukatıyla konuştuktan sonra da detayları paylaştı.

“ÇOK BÜYÜK BEDEL ÖDEDİM”

Öztürk açıklamasının ardından paylaştığı videoda ise, “Korumaya çalıştığım, elimden geleni yaptığım imajımın çöp olduğuna mı yanayım, insanların gözünde ne hale düştüğüme mi yanayım, sağdan soldan bakışlar karşısında ezildiğime mi yanayım, ailemin her arayana kendilerini ispat etmeye çalıştıklarına mı yanayım… Çok büyük bedel ödedim be” dedi.

DİLAN POLAT’IN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF: ŞAmPİYONLAR LİGİ

Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

NE OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.