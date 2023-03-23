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Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Airfryer' kararı

Bazı elektrikli ev aletlerinin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:09
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'Airfryer' kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Airfryer' kararı
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adet başına birim gümrük kıymeti stant mikserleri hariç tezgah üstü mikserler, meyve sebze presleri, anında su ısıtıcılar, daldırma tipi ısıtıcılar, kurutma başlıkları ve ekmek kızartma makineleri gibi ev aletlerinde 10 dolar, komple setler, su kaynatma kapları, elektrikli set üstü ocaklar için pişirme saçları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları, ızgaralar ve kızartma cihazları ile tost makinelerinde 15 dolar, sadece çay yapmaya mahsus olanlar için 32 dolar, buharlı ütüler için 35 dolar, kanal tipi ısıtıcı ve diğer ısıtıcı sobalar için 40 dolar olarak uygulanacak.

Sadece kahve yapmaya mahsus olan aletler için 50 dolar, gerilimi 110 volt veya daha fazla olan robot ve akıllılar dışındaki süpürgeler için 70 dolar, gaz yakıtlı ocaklar (dağcı ocakları hariç) için 75 dolar, stant mikserlerinde 80 dolar, yalnız şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri, ısıtmalı hava perdeleri, airfryer ve fritözler için 100 dolar, en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan ocaklar için 125 dolar, robot ve akıllı süpürgeler ile gerilimi 110 volt veya daha fazla olan akıllı ve robot süpürgelerin ithalatında 200 dolar gözetim uygulamasına gidilecek.

Belirtilen eşyalar İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.(AA)

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