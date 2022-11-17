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Ajda Pekkan yerde 3 saat yardım beklemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı

Ajda Pekkan’ın evinde düşüp kalça kemiğini kırdığı geceye dair yeni bir detay herkesi şaşırttı. Yatak odasının kapısını kilitleyen Pekkan’ın 3 saat yerde yardım beklediği ortaya çıktı. Yardımcıları kapıyı kırarak sanatçıya ulaşınca hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.  

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:26
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Ajda Pekkan'ın geçirdiği kazanın yeni detayları ortaya çıktı. Yerde 3 saat yardım beklemiş

Ajda Pekkan yerde 3 saat yardım beklemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı
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Pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, 2 Kasım gecesi yaşadığı tansiyon sorunu nedeniyle dengesini kaybederek yatak odasında yere düşmüş ve kalça kemiğini kırmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Yardımcıları tarafından hastaneye kaldırılan sanatçı, 7 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Kasım ayı konserlerini iptal eden Pekkan’ın yaşadığı talihsiz geceyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

3 SAAT YERDE BEKLEDİ

Edinilen bilgiye göre; düştüğü yerden kalkamayan 76 yaşındaki sanatçının yardımına koşan yardımcıları, kapının kilitli olması nedeniyle odaya giremedi.

Güvenliği nedeniyle yatak odasının kapısını kilitlemeyi uzun yıllardır alışkanlık haline getiren Ajda Pekkan, 3 saat boyunca yerde yardım bekledi. Evde çalışanlar tüm uğraşlarına rağmen içeri giremeyince çareyi kapıyı kırmakta buldu. Odaya girdikten hemen sonra sağlık ekiplerine haber veren yardımcıları, sanatçının hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Başarılı bir ameliyat geçiren Ajda Pekkan’ın sağlık durumu şimdi iyi.

Geçirdiği ameliyatın ardından evinde istirahate çekilen Ajda Pekkan’ın sağlık durumu iyi.

Öte yandan sanatçının yılbaşında Kıbrıs'ta sahnelere döneceği iddia edildi. 

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