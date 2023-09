Ajda Pekkan'ın Şehrazat imzalı şarkısı o ülkede özel anons ile yayınlandı

Editör: Özlem KIRAL

1990 senesinde Süperstar Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" şarkısıyla Türk pop müziğinin endüstriye dönüşmesinde yeni bir kapı açan Türk pop müzik tarihinin en önemli bestecisi, Şehrazatın Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute (saygı) albümü için Süper star Ajda Pekkan tarafından yeniden yorumlanan "Aşklayalım " Almanyanın en fazla dinlenen ulusal radyosu Big Fm'de yayınlandı.

Alman starların yanı sıra dünya starlarınında yayınlandığı alman radyosunda Şehrazat imzalı Süperstar Ajdaj Pekkan " Aşklayalım" şarkısı ile ünlü radyo sunucusu Reece yayınında özel bir anons ile yayınlandı.

YAPAY ZEKÂ DOKUNUŞU

Söz ve müziği Şehrazat’a, düzenlemesi ise Erhan Bayrak’a ait “Aşklayalım”ın tanıtım fotoğrafları yapay zekâ ile hazırlandı. Onur Özışık’ın dünden bugüne 14 portre fotoğrafını kullanarak oluşturduğu karelerin son dokunuşları ise ressamlar tarafından çizim teknikleriyle yapıldı.

ŞEHRAZAT KİMDİR?

Şehrazat Kemali Söylemezoğlu, Türk söz yazarı, besteci, yapımcı, şarkıcı. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da çok iyi düzeyde bilen Şehrazat, dokuz yıl Beyrut'ta yaşadığı için Arapça'yı anlayabilmektedir.



Şehrazat'ın babası Türkiye'nin ilk madencilerinden, Maden Kralı lakablı iş adamı Siham Kemali Söylemezoğlu'dur. Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. Dedesinin babası ise Rumeli Beylerbeyi ve Konya Valisi Derviş Ali Kemali Paşa'dır ve Mevlana Türbesi'nde yatmaktadır. Dedesinin amcası Tanzimat devri devlet adamı, şair ve yazarlarından Ethem Pertev Paşa'dır. Yine Mehmet Teymur Fenni Efendi'nin torununun torunu ve IV. Murat'ın başpehlivanı Şahan Ali'nin torununun torununun torunudur. Halası Prenses Perizat Osmanoğlu'dur. Büyük amcalarından biri diplomat ve yazar Galip Kemali Söylemezoğlu, diğeri de Jön Türklerden Necmettin Kemali Söylemezoğlu'dur. Anıtkabir ve Taşkışla'ya emek veren ünlü mimar Prof. Dr. Hamit Kemali Söylemezoğlu da Şehrazat'ın amcasıdır. Annesi Sevinç Tevs ise Arnavutluk büyükelçisinin kızıdır ve Türkiye'ye caz müziğini getiren, ünü uluslararası medyaya taşınmış ilk Türk caz şarkıcısı olarak kabul edilen bir sanatçıdır, otoriteler tarafında 20. yüzyıl müzik dünyasının en mükemmel seslerinden biri olarak tanımlanmaktadır.



Sanat hayatı



Binlerce bestesi olan Şehrazat'ın ilk hiti Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" (1990) isimli şarkıdır. Bu bestesi ile Türk Pop Müziği'nde onun önderliğinde yeni bir kapı açılmıştır. 1992 yılında Gülden Karaböcek'in "Kısmetse Olur" albümünde, "Kısmetse Olur", "Kırgınım Anılara" ve "Zaman Hırsızı"adlı şarkı sözlerine yer verilir. Gülden Karaböcek tarafından bestelenerek yorumlanan bu eserlerin düzenlemesi ise Garo Mafyan'a aittir. Son zamanlardaki çalışmalarına, Bengü'nün "Kocaman Öpüyorum" "Sırada Sen Varsın", Gökhan Özen'in "Ezdirmem" ve "Helal Olsun" ile Meyra'nın "Aşklayalım" gibi hit şarkıları örnek gösterilebilir. Kendisi, Demet Sağıroğlu'nun en ünlü şarkılarından "Kınalı Bebek"in de söz yazarı ve prodüktörüdür. Oldukça kuvvetli bir sesi olmasına rağmen ses sanatçısı olarak çalışmalarına uzun yıllardır ara vermiş olan ve daha çok prodüktör, şarkı sözü yazarı ve besteci kimliğiyle sanat hayatında yer alan Şehrazat, 1960'lı yılların sonundan 1980'lerin sonuna değin söylediği aranjmanlar ile müzik dünyasında önemli yer kazanmıştır. Kendisi tarafından seslendirilen bu aranjman şarkılardan en ünlüleri arasında "Aşk Bir Kumarsa" (ABBA'nın "The Winner Takes It All" şarkısı coverı), "İki Gölge" (Sandy Posey'nin "All Hung Up In Your Green Eyes" şarkısı coverı), "İmkânsız Aşk" (Dusty Springfield'ın "I Close My Eyes and Count to Ten" şarkısı coverı), ve Kelebek (2:58; Engelbert Humperdinck'in "Free as the Wind (Theme from Papillon)" şarkısı coverı) bulunmaktadır.



1975-1987 döneminde ise, birden çok lisan biliyor olması ile bunun sonucunda kazandığı ve o döneme ait modern veya klasikleşmiş öyküsel İngilizce şarkılardan oluşan eklektik ve oldukça geniş repertuvarı sayesinde, Türkiye'nin en meşhur sanatçılarının sahne aldığı ve son derece seçkin konuklara sahip Playboy ve Gala gibi İstanbul'un en ünlü mekânlarında sahne almayı bir solist olarak başarmıştır. Zengin müzik bilgisi ve başarılı sahnesi ile yoğun performansı hem izleyicinin hem de medyanın takdirini toplamasına rağmen Şehrazat, 1987 yılında sahneyi bırakma kararı alarak şarkı yazarlığına odaklanmayı tercih etmiştir. Kendisinin ses genişliği ve türü, yüksek nota dizili kontralto olarak adlandırılır. Bunun sebebi ise kayda değer bir vokal dayanıklılık ve çabukluğa sahip olmasından ötürü yüksek soprano notaları söyleyebildiği kadar düşük bariton notalarını da seslendirebilme yeteneğidir.