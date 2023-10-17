Ajda Pekkan kedi oldu sosyal medyanın diline düştü

Ajda Pekkan, dün akşam Harbiye Açık Hava'da konser verdi. Sahneye ‘kedi kadın’ kostümüyle çıkan Süperstar'a sosyal medyadan yorum yağdı.

Ajda Pekkan kedi oldu sosyal medyanın diline düştü

Müzik dünyasının efsane isimlerinden olan, güçlü sesi ve fit haliyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, 671 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından mayolu bir pozunu paylaşmıştı.

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Bodrum'da beyaz mayosuyla objektif karşına geçen Süper Star, gönderisine; "Bir tık tatil öyleyse..." mesajını yazdı. Formda görüntüsüyle beğeni alan Ajda Pekkan'a yorum yağdı.

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Türk pop müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan, her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Harbiye Açıkhava'da konser veren ve her zaman kostümleriyle dikkat çeken Ajda Pekkan yine adından söz ettirdi.

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Ajda Pekkan, hayranlarına bir sürpriz yapıp sahneye, 'kedi kadın' olarak çıktı. Ancak Ajda Pekkan'ın dansı ve sahne kostümü sosyal medyada gündem oldu.

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