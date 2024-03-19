AKP adayından Ali Koç'a şok sözler: Düşürsün lig düzelir

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulu toplayıp ligden çekilmeyi görüşeceklerini açıklamıştı.

AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Metin Genç, Trabzon basınında yer alan açıklamalarında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Genç, şunları söyledi:



"Ben maçı canlı izledim. Orayı provoke edenlerden bazılarının içinde maalesef Fenerbahçe’nin futbolcuları da var. Geçen hafta hakemi tehdit eden, 'Sen buradan çıkamazsın' diyen adam bu hafta Fenerbahçe’nin kadrosunda. Yedek kalecisi provokasyon yapıyor. Öteki oyuncusu iki elin arasından yumruğu gösteriyor. Nedir bunlar? Bunları nereye koyacaksınız? Bunları bir yere oturtacaksınız.

Masuma yatmanın alemi yok. Öteki iki futbolcusu yerdeki adama tekme atıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan algı operasyonları ile birlikte, saha kenarında ve maç sonunda ben onlara sporcu demekten utanıyorum tamamen tetikçi hüviyetinde yaptıkları el kol hareketleri ile taraftarlarımızın sinir uçlarına dokunmuş ve tansiyonu bile bile yükseltmiştir.

Futbol teröründen bahsedenlerin, daha çok geçmedi, polis otosunu yaktıkları görüntüler ortada. Kimse bu şehrin insanına, Trabzonspor’umuza ve taraftarlarımıza asla terörist muamelesi yapamaz, yapmaya da kalkamaz. Özellikle sosyal mercilerde Trabzon’umuz adına Milli Güvenlik Sorunu yakıştırması yapanlar bu olayları hatırlasınlar. Unutulmasın ki terörist siyasetinin giremediği ve giremeyeceği kenttir Trabzon. Bu şehrin her köşesi şehitlerimizin isimleri ile süslenmiştir. Herkes haddini bilecek. Kimse gerçekleştirdiği terbiyesizliğe bu şehri ve bu şehrin insanını meze etmeyecek.

Düşürebiliyorsa düşürsün bakalım. Düşürsün, lig düzelir belki. 13 sene önce de aynısını söylemişti. Düşürsün bakalım. İşi öyle provoke etmeye gerek yok. Burada bir olay var, devlet yargı, ele almış inceliyor ama benim şehrimi bunların üzerinden karalamaya hiç Allah’ın kulunun hakkı yoktur. Buna müsaade etmeyiz. Dün de etmedik, bugün de etmeyiz.

Sahaya yabancı madde atan, şiddet yapan bizim tarafımızdan da varsa cezasını çekecek zaten. Ama aynı soruşturma o sahada yerdeyken, ona tekme vuran Fenerbahçeli futbolculara da yapılacak. Biz bunu talep ediyoruz. İş hakkaniyetle soruşturulsun ona göre hareket edilsin. Bir tane provokatif diyelim girdi sahaya. Sana gelip vurmamış ki. Çullanmışsın üzerine dövüyorsun ve yerdeyken tekme atıyorsun. Bütün bunların soruşturulması lazım.

Tabi ki taraftarımızın bu kışkırtmalara yenik düşüp sahaya girmesi kabul edilemez. Futbol disiplinine aykırıdır. Sahaya giren seyirci gerekli maç cezalarını almalıdır, alacaktır da. Fakat sadece seyircimiz değil kanun önünde eşitlik gereğince herkes yaptığı eylemin karşılığındaki cezayı ayrıcalık görmeksizin almalıdır. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen taraftara yumruk ve ölümcül nitelendirilebilecek şekilde tekme atan futbolcuların hakkında gerekli soruşturma başlatılarak en ağır cezanın alınması noktasında yaşanan tüm süreci dikkatli bir şekilde takip edeceğiz."