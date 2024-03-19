Danışmanından Ahmet Nur Çebi'ye ağır suçlamalar. USB'yi gösterdi içindeki kayıtlarla şantaj yaptı

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi dönemlerinde danışmanlık yapan Rezan Özdemir, bir video yayınlayarak, Ahmet Nur Çebi'ye ağır suçlamalar yöneltti ve adeta şantaj yaptı

Özdemir, Beşiktaş'ta önce A takımda, daha sonra U-19'da liderlik ve bireysel performans eğitimi koçu olarak 8 yıl çalışmış, iki başkana da danışmanlık yapmıştı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, şunları söyledi:

"Sayın Çebi'nin Beşiktaş'a verdiği zararın sonuçları... Mızrak artık bu çuvala sığmıyor ve kaldırılabilir halinden gitgide uzaklaşıyor.

Maddi gücünüzle ekranlara çıkıp kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz sayın Çebi, ne kadar başarılı olacaksınız? Gerçekten bir liderin en önemli özelliklerinden biri dürüst, samimi ve açık olmaktır. Siz ne kadar dürüst oldunuz? Hem kendinize, hem en yakınlarınıza, hem de taraftara? Sadece algı yönetimi yapmak için maddi gücünüzle ekranlara çıkıp aklamanız Beşiktaş taraftarını ikna etmeyecektir.

Hangi sözünüzü tuttunuz, hangi sonuçları yarattınız, biz neden göremiyoruz bu sonuçları? Bir stat, iki şampiyonluk vermiş, Beşiktaş'ın marka değerini dünyaya duyurmuş Fikret Orman gibi bir başkana yıllarca şahsi kininizle futbol siyaseti yaptınız.

Fikret Bey'e yaptıklarınızı, sizin de başınıza geleceğini düşünmeden devam ettiriyorsunuz ve hala diyorsunuz ki; Benim de yaptığım transferler Fikret Bey'in de hoşuna gitmişti...

Sayın Fikret Orman sizin onay merciniz mi?

Madem bu kadar takdirine ihtiyaç duyuyordunuz, neden bu kadar eleştirdiniz, yalanladınız ve neden onun yönetimindeyken altını oymaya başladınız? Fikret Orman'a yaptıklarınızın size yapılmayacağını nereden çıkartıyorsunuz? Dünya etme bulma dünyasıdır, gerçeklerin mutlaka ortaya çıkmak gibi bir zorunluluğu vardır. Siz devekuşu gibi kafanızı gömüp kimi ikna etmeye çalışıyorsunuz?

Hasan Arat'ın da vaatleri, yanlış stratejileri ya da bu enkazın arkasında duramaması Beşiktaş'a zarar vermeye devam ediyor. Fakat bu enkazı Hasan Arat yapmadı, siz yaptınız. Lütfen kendi sorumluluklarınızı alın. Bu enkazı Hasan Arat'ın altından çıkamayacağı noktaya getirdiğiniz çok açık ve net belli. Bu enkazın altından kalkmak kolay bir şey değil, bunu da bütün Beşiktaş taraftarı biliyor. İlk önce görevimin başındayım deyip daha sonra istifa ettiniz, neden?

Sergen Hoca gittikten sonra size ettiğim tavsiyelerin hiçbirini dikkate almadınız. Çok değerli hocaları tavsiye ettim size; Bayram Bektaş, Rıza Çalımbay gibi...

Beşiktaş başkanlık yolculuğunda ve ikinci başkanlık döneminizde, hem şirketinize, hem de şahsınıza danışmanlık yaparken beni neden gizlediniz? 'Bayan hoca' diyerek ismimi neden söylemediniz?

Beşiktaş'ın kadroları, hocaları bu kadar sıkıntılıyken siz hangi kadrolarla ilgileniyordunuz?

Sekreter, turizm, avukatlık kadrolarında hangi çirkinlikler peşindeydiniz? Siz kendinizi mi ikna etmeye çalışıyorsunuz, taraftarı mı ikna etmeye çalışıyorsunuz, bu yalanlarınızla kimlere daha fazla algı operasyonu yapmayı düşünüyorsunuz?

Can Çobanoğlu sizin danışmanınız mıydı? Evet, danışmanınızdı. Ben Nevzat Demir'deydim, son güne kadar yanınızdaydı. Hatta sizin odanızı kullanıyordu. Bunu Şenol Hoca da bilir, Ceyhun Kazancı da bilir, Bayram Bektaş da bilir, oraya gelmiş herkes bilir. Turgay Demir doğru söylüyordu, Beşiktaş resmi web sitesini kullanarak yalanladınız. Yalanlarınızın ucu bucağı yok, siz bu yalanlarınızla kimi ikna etmeye çalışıyorsunuz?

Siz hiç kimseye üzülmezsiniz, ben sizi yaklaşık 8 yıldır tanırım. Benim sözleşmemi sürekli ortadan kaldırdınız, 5 defa değiştirdiniz, neden? Resmi sözleşmem olduğu halde Antalya'da kamplara götürmediniz, neden? İnanın o kadar çok şey söyleyeceğim ki; ahlak değerlerim, terbiyem, mesleki değerlerim, ailem buna müsaade etmiyor ama zorunlu olursam daha fazlasını açıklayacağım. Bu bir tehdit değil, gerçek. Kartalın kanatlarını kırarak nasıl uçmasını bekliyorsunuz?

Ben bir tek lider gördüm burada, Fikret Orman'dır. Stadyum yapımında oradaydım, şampiyonluklarda oradaydım. Beşiktaş sporcularına ve personeline liderlik becerilerinde oradaydım. Olayın maddi boyutunu bilmiyorum, benim işim iletişim ve liderlik becerileri ama ben bir lider gördüm Beşiktaş'ta, o da Fikret Orman'dır. Yıllardır sayın Fikret Orman başkanımıza olan öfkenizin sebeplerini, en gerçeği siz biliyorsunuz. Bunu çok dürüst bir şekilde bir gün inşallah kamuoyuyla paylaşırsınız.

Başkanlık yolculuğunuzda günde 5 saat danışmanlığınızı yaparken yola çıktıklarınızı neden değiştirdiniz, kadın olduğum için mi? Ben sizin ailenizi, işinizi, şirketinizi herkesten iyi tanıyorum ve hizmet vermiş bir profesyonelim. Evet emeğimi verdim, ücretini ödediniz. Fakat neden bir kere bile teşekkür etme gereği duymadınız? Aslında sizin bana teşekkür etmemeniz işime geldi, ben teşekkür ederim bana 'bayan hoca' olarak teşekkür ettiğiniz için. Tekrar soruyorum sayın Çebi Beşiktaş bu durumdayken siz hangi çirkinliklerin peşindeydiniz? Yanlış transferler, gayrımenkullerin ucuza verilmesi, çim sahalar, hocalar, transferler, bunların maliyeti, banka kredilerinde yaptıklarınız da açık açık ortada.

Cevap hakkını veriyorum size. Hodrimeydan, çıkıp konuşalım. 8 yıldır Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndeyim. Yönetim Kurulu, A takımı, son olarak U-19 takımıyla birlikte ben bu sürecin her anında oradaydım. Hem işim, hem de kişiliğim gereği Beşiktaş'a olan sevdamla hizmet etmeye devam ettim. Başardınız, harikasınız! Siz bu enkazı Hasan Arat'a bıraktınız, Hasan Arat da sizin üzerinizden Beşiktaş'ı yönetmeye çalışıyor. Her ikinizin de başarılı olacağını düşünmedim, bundan sonra da doğru bir strateji gelebileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın lideri belliydi, yaptıkları da belli. Konuyu kamuoyuna bırakıyorum."