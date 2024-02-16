Bilgisayar fiyatlarında bu yıl olacak artış açıklandı. En çok gençleri vuracak

Artık bir şetlere ulaşmak tamamen imkansız hal almaya başladı. Neredeyse her üründe her şeyde fahiş fiyat artışları vergi artışları vatandaşın kamburu olmaya devam ediyor.

Üretimin olmadığı dışarıdan satın almanın olduğu yerde fiyatlardaki sert yükseliş her zaman etkisini sürdürür. Bunu üzerine birde kontrol edilemeyen enflasyon ve kur etkisi eklenince işle iyice zorlaşıyor.

BİLGİSAYAR PAZARINDA FİYATLARIN BU YIL GENELİNDE YÜZDE 25 ARTMASI BEKLENİYOR

Serdar Urçar “Bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yüzde 25 civarı fiyat artışı bekleniyor. Yapay zeka misyonumuz var. Yazıcı tarafında ise fiyatlarda yüksek artış beklemiyoruz. Fiyatlar sabit kalacaktır.” İfadelerini kullandı.

Gündem Teknoloji programına katılan Amerikan bilgisayar, yazıcı ve baskı sistemleriyle donanım üreticisi HP TR. Genel Müdürü Serdar Urçar, pazara dair “Globalde bilgisayar pazarı 225 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de 2.5 milyar dolarlık kişisel bilgisayar pazarı var ve adet olarak 3 milyon adede ulaştık.” ifadelerini kullandı.

Urçar sektöre dair dünyada kişisel bilgisayar pazarı yüzde 14 küçülürken Türkiye’de sektör büyüdüğünü tüketici bilgisayar pazarı yüzde 36, kurumsal bilgisayarlarda pazarın büyümesi yüzde 16 olduğunu söyledi. HP’nin yüzde 164 büyüme yakaladığını bunun da oyun bilgisayarı kategorisinden geldiğini söyledi.