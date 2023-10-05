Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem. Zorunlu oluyor

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Artık istasyonlardaki en az bir pompada taşıt tanıma sistemi zorunlu olacak.

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem. Zorunlu oluyor

Reuters'ın aktardığına göre akaryakıt istasyonlarına kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla akaryakıt alan araçların plaka bilgisini sisteme aktarabilen taşıt tanıma okuyucu sistemini (TTO) 2024 yılı sonuna kadar en az bir pompalarına taktırmak zorunluluğu getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ulusal taşıt tanıma sistemi uygulama genel tebliğine göre, akaryakıt istasyonları, nitelikleri Darphane tarafından belirlenen ve Darphane ya da yetkili firmalar tarafından üretilen TTO'ları temin ederek 31 Aralık 2024 tarihine kadar taktıracaklar. TTO'ların montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından belirlenecek.

DARPHANE'DEN TEMİN EDİLECEK

Darphane'den temin edilecek TTB'ler, yakıt verilen taşıtların yakıt depo girişine monte edilebilecek ve söküldüğünde tekrar kullanılamayacak özellikte olacak. Zorunluluk kapsamında olmayan taşıtlara da isteğe bağlı olarak TTB taktırılabilecek.

Cihaz ve donanıma ilişkin ücretler ile ulusal taşıt tanıma sistemi (UTTS) kapsamında verilecek hizmetlerden alınabilecek ücretler Darphane tarafından belirlenecek ve ilan edildiği ilgili yıl için geçerli olacak, her yılın başında Yİ-ÜFE oranında artırılacak.

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